«Автострада-2018»: гонки раритетов, шоу каскадёров и многое другое. Афиша фестиваля

В субботу, 18 августа в сквере им. Волкова и на набережной Яченского водохранилища пройдёт фестиваль «Автострада 2018» .

Он проводится с 2004 года, а на территории Калуги - с 2011 года. На сегодня это самый масштабный автомобильный фестиваль в Центральной России, бесплатный для участников и зрителей. «Автострада» объединяет владельцев классических и современных автомобилей, мотоциклов, умельцев и мастеров . То есть всех, кто не мыслит своего существования без авто.

В рамках фестиваля в этом году уже в четвертый раз состоится гонка ретро-автомобилей. Ралли пройдет в статусе Кубка Калужской области по ретро-ралли на приз Губернатора.

Программа фестиваля

Набережная Яченского водохранилища

11.00-17.00 – Экспозиция современной автомототехники, тюнинга.

Сцена на вертолетной площадке

11:00 Торжественное открытие фестиваля и старт ралли исторических автомобилей «Автострада»

Торжественное открытие фестиваля и старт ралли исторических автомобилей «Автострада» 11:40 – 17:00 Презентационная программа Фестиваля и показательные соревнования представителей спортивных авто-мото клубов

- представление участников фестиваля

- презентации и показательные выступления

- шоу профессиональных мотокаскадеров

- подведение итогов и награждение участников

Презентационная программа Фестиваля и показательные соревнования представителей спортивных авто-мото клубов - представление участников фестиваля - презентации и показательные выступления - шоу профессиональных мотокаскадеров - подведение итогов и награждение участников 17:00 Закрытие сцены на вертолётной площадке

Сквер им. Волкова