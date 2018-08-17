«Автострада-2018»: гонки раритетов, шоу каскадёров и многое другое. Афиша фестиваля

В субботу, 18 августа в сквере им. Волкова и на набережной Яченского водохранилища пройдёт фестиваль «Автострада 2018» .
Он проводится с 2004 года, а на территории Калуги - с 2011 года. На сегодня это самый масштабный автомобильный фестиваль в Центральной России, бесплатный для участников и зрителей. «Автострада» объединяет владельцев классических и современных автомобилей, мотоциклов, умельцев и мастеров . То есть всех, кто не мыслит своего существования без авто.
В рамках фестиваля в этом году уже в четвертый раз состоится гонка ретро-автомобилей. Ралли пройдет в статусе Кубка Калужской области по ретро-ралли на приз Губернатора.
Программа фестиваля
Набережная Яченского водохранилища
Сцена на вертолетной площадке
Сквер им. Волкова
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