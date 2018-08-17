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«Автострада-2018»: гонки раритетов, шоу каскадёров и многое другое. Афиша фестиваля

17.08.2018 17:59 0 739 Наталья Чаадаева
«Автострада-2018»: гонки раритетов, шоу каскадёров и многое другое. Афиша фестиваля

В субботу, 18 августа в сквере им. Волкова и на набережной Яченского водохранилища пройдёт фестиваль «Автострада 2018» . 

Он проводится с 2004 года, а на территории Калуги - с 2011 года. На сегодня это самый масштабный автомобильный фестиваль в Центральной России, бесплатный для участников и зрителей.  «Автострада» объединяет владельцев классических и современных автомобилей, мотоциклов, умельцев и мастеров . То есть всех, кто не мыслит своего существования без авто.

В рамках фестиваля в этом году уже в четвертый раз состоится гонка ретро-автомобилей. Ралли пройдет в статусе Кубка Калужской области по ретро-ралли на приз Губернатора. 

 Программа фестиваля 

Набережная Яченского водохранилища

  • 11.00-17.00 – Экспозиция современной автомототехники, тюнинга.

 Сцена на вертолетной площадке

  • 11:00 Торжественное открытие фестиваля и старт ралли исторических автомобилей «Автострада»
  • 11:40 – 17:00 Презентационная программа Фестиваля и показательные соревнования представителей спортивных авто-мото клубов
    - представление участников фестиваля
    - презентации и показательные выступления
    - шоу профессиональных мотокаскадеров
    - подведение итогов и награждение участников
  • 17:00 Закрытие сцены на вертолётной площадке

Сквер им. Волкова

  • 8:00 - 11:00  Заезд и подготовка к старту участников ралли исторических автомобилей "Автострада"
  • 11.00 - 17:00 Экспозиция старинной авто мототехники


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Тэги: авто автострада фестиваль
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