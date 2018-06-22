Оптовые цены на бензин снизились, розничные – нет

В пятницу, 22 июня, пресс-служба правительства Калужской области опубликовала данные о ценах не нефтепродукты.
По официальным данным, с 14 по 21 июня оптовые цены на бензин уменьшились на 0,97% (550 руб./тонну), на дизельное топливо – на 1,58% (800 руб./тонну). При этом розничные цены на все виды топлива на АЗС крупнейших операторов не изменились.
- В рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъектов ЦФО Калужская область занимает первое место по бензину автомобильному (41,69 руб./л) и первое место по дизельному топливу (42,24 руб./л), - подчёркивают в правительстве.
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