Глас народа
Важно:
Смотрим ЧМ-2018 на большом экране
Суббота, 23 июня
$ 63.79 0.17
73.69 0.08
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Авто и транспорт

Оптовые цены на бензин снизились, розничные – нет

22.06.2018 16:25 9 935 Дмитрий Ивьев
Оптовые цены на бензин снизились, розничные – нет

В пятницу, 22 июня, пресс-служба правительства Калужской области опубликовала данные о ценах не нефтепродукты.

По официальным данным, с 14 по 21 июня оптовые цены на бензин уменьшились на 0,97% (550 руб./тонну), на дизельное топливо – на 1,58% (800 руб./тонну). При этом розничные цены на все виды топлива на АЗС крупнейших операторов не изменились.

- В рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъектов ЦФО Калужская область занимает первое место по бензину автомобильному (41,69 руб./л) и первое место по дизельному топливу (42,24 руб./л), - подчёркивают в правительстве.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: авто цены статистика
Еще новости из рубрики «Авто и транспорт»

На улице Войкова запретят остановку 21.06.2018 16:20

ГИБДД объявила о двухмесячной акции по проверке детских кресел 21.06.2018 15:45

Начался капитальный ремонт трассы А130 21.06.2018 08:50

ГИБДД проверит калужские автобусы 21.06.2018 08:42

70 миллионов потратит область на новые комплексы фиксации нарушений ПДД 20.06.2018 17:16


Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей: 9 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

вс 01 июля, 17:00
Мероприятия в "Ритме лета" на июнь
Центральный парк культуры и отдыха
чт 19 июля, 18:30
Фестиваль "Бессонница-2018"
Калужская область
сб 18 августа, 10:00
ХII Фестиваль исторических клубов "Воиново поле"
База отдыха "Головинка"
сб 25 августа, 18:30
Карнавально шествие "Если город танцует"
Калуга

Для детей

сб 23 июня, 12:00
Творческая мастерская "Школа мастеров"
Дом мастеров
сб 23 июня, 12:00
Мастер-класс по робототехнике
Мир, парк семейного отдыха
вс 01 июля, 17:00
Мероприятия в "Ритме лета" на июнь
Центральный парк культуры и отдыха
сб 21 июля, 10:00
Экологический парк «Биосфера»
Экопарк "Биосфера"

Концерты

вс 24 июня, 21:00
Holystone
GaragE Bar (Бар Гараж)
вт 26 июня, 19:00
Закрытие сезона. Камерный оркестр
Дом музыки
вт 26 июня, 19:00
Музыкальное путешествие «Калуга – Тель-Авив транзит / или путешествие клейзмера»
Дом музыки
ср 27 июня, 19:00
«Закрытие сезона – открытие новых имен!»
Филармония

Кино

8 подруг Оушена
Ночная смена
Фото на память
Псы под прикрытием
Новости компаний

Молодые специалисты филиала «Калугаэнерго» активно участвуют в конкурсах социальных проектов

Бесплатный Интернет и дом с уведомлениями

Филиал «Калугаэнерго» пригласил на работу выпускников Ивановского энергетического колледжа

Россельхозбанк отмечает свой День рождения

Последние объявления на KupiSlona.ru

Клапан вентиляции топливного бака Opel Vectra B

Цена: 300 руб.

Коллектор впускной Fiat Marea 1.6 16кл

Цена: 1 000 руб.

Насос воздушный VW Passat B5+ 1.8T

Цена: 2 000 руб.
Опросы
Пенсионный возраст для женщин собираются поднять до 63 лет, для мужчин - до 65. Как вы это оцениваете? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Кукла

Viktorch1311 28 мая 2018 11:51

Хорошая музыка - Спорт

Viktorch1311 17 мая 2018 22:56

Юмор и флуд - Инаугурация и смартфоны

Viktorch1311 07 мая 2018 12:48

Хорошая музыка - Всё же пятница...

drughunter 27 апр 2018 19:24

Новости партнеров

Инвестиции в промышленность развивают калужский рынок труда

Лимонный сок с водой натощак: польза и вред для организма

Мангалы и барбекю: секреты выгодной покупки

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.