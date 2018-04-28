Калуга попала в ТОП-3 самых автомобильных регионов

В четверг, 26 апреля, Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» опубликовало результаты исследования парка легковых автомобилей в России по состоянию на 1 января 2018 года.
С его помощью специалисты агентства смогли определить обеспеченность легковыми авто на тысячу местных жителей. Оказалось, что Калужская область – один из лидеров в стране по этому показателю. На авто у нас ездит более чем каждый третий.
На первом месте – Карелия. Здесь на тысячу человек приходится 353 легковушки. У Калуги и Пскова этот показатель - 351 единица, а далее идет Московская область.
Средний показатель по России – 293 единицы легкового транспорта на 1000 человек населения.
ТОП самых автомобильных регионов
ТОП наименее автомобилизированных регионов
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