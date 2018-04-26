Мотосезон откроется на набережной Яченского водохранилища

26.04.2018 12:29 1305 Дмитрий Ивьев

В воскресенье, 29 апреля, на вертолетной площадке возле Яченского водохранилища пройдёт открытие мотосезона-2018. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД. Сбор участников назначен на 10:00. В мероприятии примет участие глава калужской дорожной полиции Алексей Холопов. - Гостями мероприятия станут представители специализированного взвода оперативного реагирования, которые прибудут на открытие на мотоциклах, - рассказали нам организаторы. - Также перед участниками выступит пилотажная группа экстремального вождения УГИБДД по городу Москве «Каскад». В 14:00 колонна мотоциклов выдвинется к мемориалу Великой Отечественной войны.





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