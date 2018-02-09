Калужскую улицу перекроют на два дня

В среду и четверг, 14-15 февраля, в Калуге будет закрыта для движения улица Кирпичный завод МПС. Об этом 9 февраля сообщает городская управа.

В администрации пояснили, что в районе дома № 9 будет проходить ремонт ливневой канализации. Водителей просят заранее выбирать пути объезда.