Глас народа
Важно:
Какие дворы благоустроят в 2017-м. Найди свой
Пятница, 15 сентября
67.77 / 69.91
$ 56.83 / 58.89
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Авто и транспорт

Часть улицы Кирова перекроют на полдня

15.09.2017 08:17 8 765 Елена Французова
Часть улицы Кирова перекроют на полдня

В субботу, 16 августа, в Калуге пройдёт Всероссийского день бега  - «Кросс Нации - 2017».

В связи с этим с 08:30 до 14:00  будет перекрыто движение по центру города:  Кирова – Рылеева – Кирова – площадь Театральная –  Кирова, сообщает городская управа. 

Автомобилистов просят быть внимательнее и заранее выбирать пути объезда.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: авто транспорт

Еще новости из рубрики «Авто и транспорт»

На мстихинской дороге откроют для движения 4 полосы 13.09.2017 09:23

Вот попали: ремонт Шопинки рискует затянуться до следующего года 12.09.2017 14:47

Мстихинский коллапс: из-за пробки рейсовые автобусы ходят с получасовой задержкой 12.09.2017 10:47

Калужанин без прав 3 раза попадался пьяным за рулём 08.09.2017 08:29

Калужанам предложили выбрать название для дороги в Шопино 07.09.2017 11:48

14.09.2017 22:49 401 4
14.09.2017 12:04 620 14
14.09.2017 11:05 847 8
Все народные новости →

Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей: 8 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

ср 04 октября, 19:00
Концерт Лолиты
Арена КТЗ, ДК
вс 05 ноября, 19:00
Концерт группы "БИ-2". "Горизонт событий"
Арена КТЗ, ДК
вт 21 ноября, 19:00
"ЮДИ". Шоу света и тьмы
Арена КТЗ, ДК

Для детей

сб 16 сентября, 10:30
Мастер-классы в Школе мастеров
Дом мастеров
сб 16 сентября, 12:00
Научное шоу и квест
Безумная лаборатория
сб 16 сентября, 15:00
Интеллектуальная игра
Дело в Соусе, кафе
вс 17 сентября, 17:00
"Почувствуй себя супергероем!"
Кафе-Бар-Буфет "Победа"

Концерты

пт 15 сентября, 16:30
Концертная программа, посвящённая Дню освобождения Калужской области
Калуга
пт 15 сентября, 19:00
Вечер Progressive classic и «Universal music band»
Дом музыки
пт 15 сентября, 21:00
Концерт группы "Elixir"
Ресторан "Бумажный Самолёт"
сб 16 сентября, 19:00
Концерт "Fjordwalker"
Инновационный культурный центр (ИКЦ)

Кино

Оно
мама!
Напарник
В гостях у Элис
Новости компаний

«Ростелеком» обезопасит детей в интернете

«МегаФон. Начинается с тебя»

Филиал «Калугаэнерго» подключился к фестивалю #ВместеЯрче

Лайфхаки для пользователей Быстрого мобильного Интернета

Опросы
Какое название должна носить новая дорога на Шопино? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Хорошая музыка - Безотносительное

drughunter 29 авг 2017 07:00

4еловек's блог - Троли разные над городом кружатся

4еловек 28 авг 2017 11:20

Юмор и флуд - Забавные стереотипы

Viktorch1311 21 авг 2017 09:59

4еловек's блог - Телеграмм и Ватсап взломали

4еловек 14 авг 2017 11:05

Новости партнеров

Отечественные твердотопливные котлы «Дымок»

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.