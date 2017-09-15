Часть улицы Кирова перекроют на полдня

15.09.2017 08:17 765 Елена Французова

В субботу, 16 августа, в Калуге пройдёт Всероссийского день бега - «Кросс Нации - 2017». В связи с этим с 08:30 до 14:00 будет перекрыто движение по центру города: Кирова – Рылеева – Кирова – площадь Театральная – Кирова, сообщает городская управа. Автомобилистов просят быть внимательнее и заранее выбирать пути объезда.





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