На Правом берегу поменяют схему движения

В пятницу, 18 августа, в Калуге на пересечении улиц Фомушина и Генерала Попова в месте проведения работ по реконструкции Шопинской дороги поменяется схема движения.
Городская управа опубликовала схему с указанием мест, где будут установлены дорожные знаки.
Сколько дней будут продолжаться работы, пока не сообщается.
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