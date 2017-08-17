На Правом берегу поменяют схему движения

В пятницу, 18 августа, в Калуге на пересечении улиц Фомушина и Генерала Попова в месте проведения работ по реконструкции Шопинской дороги поменяется схема движения.

Городская управа опубликовала схему с указанием мест, где будут установлены дорожные знаки.

Сколько дней будут продолжаться работы, пока не сообщается.