Подрядчик пообещал реконструировать Шопинскую дорогу досрочно

Как мы рассказывали, в начале нынешней недели губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ осмотрел, как продвигается реконструкция дороги на Шопино в микрорайоне Правобережье. Позже на Youtube были размещены видеоматериалы, сделанные во время поездки главы региона.
Оператор, в частности, заснял фрагмент разговора Артамонова с одним из руководителей подрядной организации.
Момент разговора на 4:10.
- За два месяца с опережением я этот объект сдам – отвечаю! – говорит губернатору его собеседник. – Ответственно, и под каждым словом готов подписаться, Анатолий Дмитриевич. Честно!
Напомним: сейчас на участке от пересечения улицы Генерала Попова и 3-го Академического проезда до микрорайона «Хороший» ведутся работы по устройству систем ливневой канализации, водоснабжения и водоотведения, строительство монолитных и сборных колодцев, а также монтаж опор контактной сети.
На улице Фомушина началась подготовка к укладке дорожного полотна, а на повороте у микрорайона «Хороший» формируется кольцевая автомобильная развязка.
- Сейчас ведутся работы в четыре звена на колодцах, чтобы затем начать устройство земельного полотна и дорожной одежды и уже выходить, чтобы можно было осуществлять проезд по реконструированной дороге, по левой полосе, - доложили губернатору на рабочем совещании.
Добавим: согласно контракту целиком участок Шопинской дороги от 3-го Академического проезда до микрорайона «Кошелев» подрядчик должен сдать в эксплуатацию не позднее 27 декабря.
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