Шопинскую дорогу закроют сразу на трёх участках

В понедельник, 29 мая, подрядная организация, реконструирующая Шопинскую дорогу, обещает наконец приступить к активным действиям по её строительству. Задачу ускориться подрядчику поставил ещё две недели назад городской голова Константин ГОРОБЦОВ. Однако, по наблюдениям жителей микрорайона, фактически никакого ускорения не произошло.

- Вот уже две недели, как нам сообщили, что городские власти поторопили подрядчика, - пишет один из участников группы «Правобережье Калуги» в социальной сети «ВКонтакте». – И все эти две недели лично я наблюдаю, как один экскаватор и пять рабочих выкапывают одну трубу. По-моему, подрядчик не сильно ускорился.

Как сообщил позже в той же группе депутат городской Думы Яков КАЗАЦКИЙ, в среду, 24 мая, состоялось совещание под руководством заместителя губернатора Геннадия Новосельцева с участием представителей подрядной организации, которая реконструирует дорогу на Шопино. Они получили вторую претензию за низкую скорость работ, которую объяснили невозможностью официально перекрыть дорогу на постоянной основе.

Все документы на перекрытие были оформлены только на этой неделе. Окончательное согласование временных схем движения получено в пятницу, 26 мая. Подрядчик обещает, что с понедельника работы начнутся на всём протяжении Шопинской дороги, количество техники увеличится в несколько раз. В связи с этим полностью будет закрыто движение сразу на трёх участках дороги:

от ул. Генерала Попова до ул. Воротынской (перекрёсток в районе магазина «Пятёрочка»). Объезд будет осуществляться через временную соединительную дорогу, которая идёт параллельно Шопинской дороге. Временный проезд обещают подсыпать крошкой для поддержания его в проезжем состоянии.

от ул. Воротынской до ул. Серафима Туликова. Объезд будет осуществляться по ул. 65 лет Победы.

в районе микрорайона «Кошелев». Объезд – по новой дороге.

Красным обозначены участки, которые перекроют с 29 мая, зелёным - объездные пути.

Как долго будут действовать временные схемы движения, неизвестно. На документации значится срок с 25 мая по 27 декабря 2017 года.

Яков Казацкий также сообщил, что предупредил подрядчика о том, что за строительными работами внимательно наблюдает и фиксирует их ход на фото- и видеокамеры большое количество жителей микрорайона и что любой бессмысленный простой будет моментально транслироваться как в городскую управу, так и в средства массовой информации».

Фото: kp40.ru.