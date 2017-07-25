Артамонов прогулялся пешком по Шопинской дороге

Утром во вторник, 25 июля, губернатор Анатолий АРТАМОНОВ ознакомился, как идёт реконструкция дороги на Шопино в Калуге.

- Глава региона прошёл участок от пересечения улицы Генерала Попова и 3-го Академического проезда до микрорайона «Хороший», - сообщает пресс-служба правительства Калужской области. – В настоящее время здесь ведётся устройство систем ливневой канализации, водоснабжения и водоотведения, строительство монолитных и сборных колодцев, монтаж опор контактной сети. На улице Фомушина началась подготовка к укладке дорожного полотна, на повороте у микрорайона «Хороший» формируется кольцевая автомобильная развязка.

После осмотра объекта, Анатолий Артамонов провёл рабочее совещание с участием строителей, специалистов горуправы, руководителей технических и коммунальных служб. В целом, губернатор положительно оценил темпы и качество дорожных работ. Он также потребовал, чтобы сроки проведения реконструкции были строго соблюдены. Напомним: объект должен быть сдан в конце года.

В пресс-релизе сообщается также, что «благодаря работе, проводимой компетентными службами, включая ГИБДД, снята острота проблемы передвижения на самом узком участке, соединяющем улицы 65 лет Победы и Генерала Попова». Однако по факту эта информация не соответствует действительности. Утренние заторы на данном участке по-прежнему образуются, становясь причиной возникновения огромной пробки на улице Воротынской.

Фото: пресс-служба правительства Калужской области.