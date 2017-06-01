Дорожники: ограждение на перекрёстках не спасёт от вылетевшей машины

Как мы уже рассказывали, в Калуге в этом году собираются установить около 3000 погонных метров леерных ограждений. Они появятся на 14 перекрёстках и у пяти школ.

О том, как ведется эта работа, в среду, 31 мая, рассказал директор МБУ «СМЭУ» Михаил СПИРИДОНОВ.

– Пешеходные ограждения устанавливают в соответствии с планом безопасности дорожного движения на год, - приводит его слова пресс-служба городской управы. - Он формируется по предписаниям ГИБДД, прокуратуры и судебным решениям. Все работы ведутся в соответствии с ГОСТом. Мы включили в план ряд школ и детских садов.

По его словам, возле детских учреждений ограждения установят до 1 сентября.

– Ограждения не предназначены для защиты пешеходов от внезапно вылетевшего транспорта, – отметил Спиридонов. – Их задача – направить пешеходные потоки к местам, оборудованным для безопасного перехода проезжей части. Пешеходы будут идти по тротуару к пешеходному переходу, вместо того чтобы перебегать улицу в неположенном месте.

Фото: пресс-служба горуправы.