Дорожники: ограждение на перекрёстках не спасёт от вылетевшей машины

Как мы уже рассказывали, в Калуге в этом году собираются установить около 3000 погонных метров леерных ограждений. Они появятся на 14 перекрёстках и у пяти школ.
О том, как ведется эта работа, в среду, 31 мая, рассказал директор МБУ «СМЭУ» Михаил СПИРИДОНОВ.
– Пешеходные ограждения устанавливают в соответствии с планом безопасности дорожного движения на год, - приводит его слова пресс-служба городской управы. - Он формируется по предписаниям ГИБДД, прокуратуры и судебным решениям. Все работы ведутся в соответствии с ГОСТом. Мы включили в план ряд школ и детских садов.
По его словам, возле детских учреждений ограждения установят до 1 сентября.
– Ограждения не предназначены для защиты пешеходов от внезапно вылетевшего транспорта, – отметил Спиридонов. – Их задача – направить пешеходные потоки к местам, оборудованным для безопасного перехода проезжей части. Пешеходы будут идти по тротуару к пешеходному переходу, вместо того чтобы перебегать улицу в неположенном месте.
Фото: пресс-служба горуправы.
|
|
Автор:Дмитрий Ивьев
Калужских водителей предупредили о массовых проверках 01.06.2017 09:10
Дорожники обещают за месяц нагнать график ремонта шопинской дороги 30.05.2017 16:39
Калужан остановят для разговора у железнодорожных переездов 30.05.2017 16:05
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: