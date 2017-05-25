В Калуге огородят 12 перекрёстков

В Калуге начались работы по установке ограждения вдоль городских улиц. Как рассказали в четверг, 25 мая, в МБУ «СМЭУ» на 2017 год предусмотрена установка ограждений протяженностью 3000 погонных метров.

Работы пройдут на перекрёстах:

ул. Ленина – ул. Билибина;

ул. Ленина – ул. Карла Либкнехта;

ул. Ленина – ул. Кутузова;

ул. Ленина – ул. Суворова;

ул. Ленина – ул. Кирова;

ул. Московская – ул. Чижевского;

ул. Московская – ул. Тельмана;

ул. Кирова – ул. Рылеева;

ул. Тульская – пер. Пестеля;

ул. Маршала Жукова – ул. Фридриха Энгельса;

ул. Маршала Жукова – ул. Максима Горького;

ул. Грабцевское Шоссе – ул. Моторная.

Также ограждение появится вдоль детских учебных учреждений:

ул. Грабцевское шоссе, д. 112;

ул. Баррикад, д. 153;

ул. Пролетарская, д. 118;

ул. Молодежная, д. 6;

ул. Чебышева, д. 6а.

- Ограничивающие пешеходные ограждения применяют у наземных пешеходных переходов со светофорным регулированием, а также у нерегулируемых наземных пешеходных переходов, расположенных на участках дорог или улиц, проходящих вдоль детских учреждений, с обеих сторон дороги на протяжении не менее 50 метров в каждую сторону от наземного пешеходного перехода, - рассказали дорожники.