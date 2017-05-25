В Калуге огородят 12 перекрёстков

В Калуге начались работы по установке ограждения вдоль городских улиц. Как рассказали в четверг, 25 мая, в МБУ «СМЭУ» на 2017 год предусмотрена установка ограждений протяженностью 3000 погонных метров.
Работы пройдут на перекрёстах:
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Также ограждение появится вдоль детских учебных учреждений:
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- Ограничивающие пешеходные ограждения применяют у наземных пешеходных переходов со светофорным регулированием, а также у нерегулируемых наземных пешеходных переходов, расположенных на участках дорог или улиц, проходящих вдоль детских учреждений, с обеих сторон дороги на протяжении не менее 50 метров в каждую сторону от наземного пешеходного перехода, - рассказали дорожники.
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