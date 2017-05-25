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В Калуге огородят 12 перекрёстков

25.05.2017 15:57 12 748 Дмитрий Ивьев
В Калуге огородят 12 перекрёстков

В Калуге начались работы по установке ограждения вдоль городских улиц. Как рассказали в четверг, 25 мая, в МБУ «СМЭУ» на 2017 год предусмотрена установка ограждений протяженностью 3000 погонных метров.

Работы пройдут на перекрёстах:

  • ул. Ленина – ул. Билибина;
  • ул. Ленина – ул. Карла Либкнехта;
  • ул. Ленина – ул. Кутузова;
  • ул. Ленина – ул. Суворова;
  • ул. Ленина – ул. Кирова;
  • ул. Московская – ул. Чижевского;
  • ул. Московская – ул. Тельмана;
  • ул. Кирова – ул. Рылеева;
  • ул. Тульская – пер. Пестеля;
  • ул. Маршала Жукова – ул. Фридриха Энгельса;
  • ул. Маршала Жукова – ул. Максима Горького;
  • ул. Грабцевское Шоссе – ул. Моторная.

Также ограждение появится вдоль детских учебных учреждений:

  • ул. Грабцевское шоссе, д. 112;
  • ул. Баррикад, д. 153;
  • ул. Пролетарская, д. 118;
  • ул. Молодежная, д. 6;
  • ул. Чебышева, д. 6а.

- Ограничивающие пешеходные ограждения применяют у наземных пешеходных переходов со светофорным регулированием, а также у нерегулируемых наземных пешеходных переходов, расположенных на участках дорог или улиц, проходящих вдоль детских учреждений, с обеих сторон дороги на протяжении не менее 50 метров в каждую сторону от наземного пешеходного перехода, - рассказали дорожники.


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Тэги: благоустройство дороги смэу

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