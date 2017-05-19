Новую дорогу от Аненнок до Жерело начнут строить не раньше 2019 года

Участок объездной дороги вокруг Калуги от Анненок до Жерело начнут строить в 2019 году. Об этом в четверг, 18 мая, на форуме «Дорожное строительство в России: инновации, технологии, качество» рассказала министр дорожного хозяйства Калужской области Ольга ИВАНОВА.
- Протяженность участка от Анненки до Жерело составит порядка 18 километров, - цитирует её «ДорИнфо». - Он находится в стадии проектирования. Согласно госконтракту, проектно-сметная документация должна быть готова в 2017 году. Проектные работы ведет московский Дорпроект. Начать непосредственно строительство завершающего участка обхода Калуги пока планируется не раньше 2019 года.
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