«Калужаночка» разгромила басков

В четверг, 18 мая, на чемпионате мира по футзалу среди женских команд сборная России, которую представляет команда «Калужаночка», провела второй матч. Соперником девушек была сборная страны Басков.
Встреча завершилась уверенной победой калужанок – 10:0.
В пятницу наши спортсменки сыграют со сборной Каталонии.
В первом матче, напомним, россиянки сыграли вничью с командой Австралии - 3:3.
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