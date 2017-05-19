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«Калужаночка» разгромила басков

19.05.2017 09:10 1 304 Дмитрий Ивьев
«Калужаночка» разгромила басков

В четверг, 18 мая, на чемпионате мира по футзалу среди женских команд сборная России, которую представляет команда «Калужаночка», провела второй матч. Соперником девушек была сборная страны Басков.

Встреча завершилась уверенной победой калужанок – 10:0.

В пятницу наши спортсменки сыграют со сборной Каталонии.

В первом матче, напомним, россиянки сыграли вничью с командой Австралии - 3:3.


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Тэги: спорт футбол калужаночка

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