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Калужские футболистки набрали первые очки на чемпионате мира

18.05.2017 15:19 3 592 Дмитрий Ивьев
Калужские футболистки набрали первые очки на чемпионате мира

Как мы уже рассказывали, футбольный клуб «Калужаночка» представляет Россию на чемпионате мира по футзалу среди женских команд. Турнир стартовал в Испании в среду, 17 мая.

В первый день калужанки провели матч с командой Австралии. Игра завершилась со счётом 3:3, хотя по ходу встречи наши девушки вели со счётом 3:0.

В составе россиянок отличились Светлана Никольская и дважды Светлана Тряпичникова.

В четверг «Калужаночка» сыграет против команды Страны Басков.


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Тэги: спорт футбол

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