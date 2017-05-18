Калужские футболистки набрали первые очки на чемпионате мира

Как мы уже рассказывали, футбольный клуб «Калужаночка» представляет Россию на чемпионате мира по футзалу среди женских команд. Турнир стартовал в Испании в среду, 17 мая.

В первый день калужанки провели матч с командой Австралии. Игра завершилась со счётом 3:3, хотя по ходу встречи наши девушки вели со счётом 3:0.

В составе россиянок отличились Светлана Никольская и дважды Светлана Тряпичникова.

В четверг «Калужаночка» сыграет против команды Страны Басков.