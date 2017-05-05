Схемы ограничения движения на 9 Мая: улицы начнут перекрывать с 9 утра

Как мы уже писали, на День Победы в разное время перекроют различные калужские улицы. В последний рабочий предпраздничный день горуправа рассказала об этом подробнее.
Калужскую улицу Кирова начнут перекрывать с 9 утра в День победы 9-го мая. Движение всех видов транспорта будет ограничено:
Пресс-служба горуправы просит жителей быть внимательными и заранее планировать поездки.
Общественный транспорт и частные автомобили будут двигаться в объезд. Схемы движения общественного транспорта пока не сообщаются. Ниже представляем схемы перекрытий.
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