Схемы ограничения движения на 9 Мая: улицы начнут перекрывать с 9 утра

05.05.2017 15:58 797

Как мы уже писали, на День Победы в разное время перекроют различные калужские улицы. В последний рабочий предпраздничный день горуправа рассказала об этом подробнее.

Калужскую улицу Кирова начнут перекрывать с 9 утра в День победы 9-го мая. Движение всех видов транспорта будет ограничено:

с 09.00 до 19.00 часов на Театральной площади (от улицы Кирова до улицы Суворова);

с 09.00 до 13.00 часов по улице Кирова (от сквера Мира до площади Победы);

с 10.00 до 13.00 часов по проезжей части площади Победы;

с 17.00 до 23.00 часов на площади Старый торг.

Пресс-служба горуправы просит жителей быть внимательными и заранее планировать поездки.

Общественный транспорт и частные автомобили будут двигаться в объезд. Схемы движения общественного транспорта пока не сообщаются. Ниже представляем схемы перекрытий.