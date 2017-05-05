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Схемы ограничения движения на 9 Мая: улицы начнут перекрывать с 9 утра

05.05.2017 15:58 0 797
Схемы ограничения движения на 9 Мая: улицы начнут перекрывать с 9 утра

Как мы уже писали, на День Победы в разное время перекроют различные калужские улицы. В последний рабочий предпраздничный день горуправа рассказала об этом подробнее.

Калужскую улицу Кирова начнут перекрывать с 9 утра в День победы 9-го мая. Движение всех видов транспорта будет ограничено: 

  • с 09.00 до 19.00 часов на Театральной площади (от улицы Кирова до улицы Суворова);
  • с 09.00  до 13.00 часов по улице Кирова (от сквера Мира до площади Победы);
  • с 10.00  до 13.00 часов по проезжей части площади Победы;
  • с 17.00  до 23.00 часов  на площади Старый торг.

Пресс-служба горуправы просит жителей быть внимательными и заранее планировать поездки. 

Общественный транспорт и частные автомобили будут двигаться в объезд. Схемы движения общественного транспорта пока не сообщаются. Ниже представляем схемы перекрытий.

 

 


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Тэги: авто транспорт 9 мая день победы

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