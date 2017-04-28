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Опубликован график работы речных переправ через Оку

28.04.2017 10:32 0 595 Дмитрий Ивьев
Опубликован график работы речных переправ через Оку

В понедельник, 1 мая, в Калуге начнут работать две речные переправы через Оку – в Некрасово и на Воробьёвке.

Перебраться с одного берега Оки на другой можно будет во все дни, кроме будних понедельников с 8:00 до 13:00 и с 15:00 до 21:00. Стоимость проезда – 6 рублей.

В праздничные дни - 1, 2, 8 и 9 мая, переправы будут работать по обычному графику. 10 мая – выходной.

Переправа в Пучково, напомним, уже несколько лет не работает из-за песчаной косы.


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Тэги: транспорт переправа

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