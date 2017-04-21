УКТ просит 231 миллион рублей на новые автобусы и троллейбусы

МУП «Управление калужского троллейбуса» для эффективной работы не хватает минимум 40 автобусов и 20 троллейбусов. Эти цифры озвучил руководитель предприятия депутат гордумы Вадим ВИТЬКОВ 20 апреля на заседании комиссии по анализу деятельности муниципальных предприятий и учреждений.
По словам Витькова, даже такое увеличение парка позволит закрыть лишь первоочередные потребности и снять с маршрутов изношенный пассажирский транспорт. Чтобы полностью закрыть силами УКТ все городские маршруты, по предварительным данным, необходимо дополнительно 100-110 троллейбусов и автобусов.
Как сообщает пресс-служба городской Думы, депутаты решили обратиться к руководству областного центра с предложением выделить предприятию средства на приобретение 40 автобусов и 20 троллейбусов. Речь идёт о сумме в 231 миллион рублей.
Помимо этого, члены комиссии намерены обратиться к руководству области с просьбой о погашении задолженности региона перед МУП «УКТ» за перевозку льготных пассажиров. Сумма долга составляет 204 миллиона рублей.
Обсудили депутаты и грядущую оптимизацию схемы организации пассажирских перевозок. Она заключается в ликвидации маршрутов частных перевозчиков, дублирующих маршруты УКТ и уменьшении количества частного пассажирского транспорта на ряде направлений. При этом количество машин частников на маршрутах, которые не обеспечены муниципальным пассажирским транспортом, обещают оставить прежним.
Переговоры на эту тему с компаниями-перевозчиками народные избранники предложили провести горуправе. Результаты работы должны быть представлены на заседании профильного комитета гордумы в ближайшее время.
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