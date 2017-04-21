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Калужане посчитали самые «болезненные» улицы города

21.04.2017 14:37 5 3992 Оксана КОЛОСОВА
Калужане посчитали самые «болезненные» улицы города

Как мы рассказывали, недавно городской голова Константин ГОРОБЦОВ обозначил перед дорожниками несколько «болезненных» улиц Калуги, на которых ямочный ремонт должен быть проведён в первую очередь. В частности, в списке градоначальника оказались улицы Московская, Октябрьская, Киёвский проезд.

Мы обратились к нашим читателям с просьбой рассказать, какие ещё дороги в областном центре, по их мнению, также нуждаются в оперативном «лечении». В перечень, составленный калужанами, попало 28 наименований, не считая тех дорог, которые уже обозначил Константин Горобцов. Улицы Московская, Октябрьская и Киёвский проезд, по нашим наблюдениям, звучали чаще остальных. Помимо них, назывались следующие дороги:

  • ул. Ленина (особенно участок от ул. Кирова до Калуги-1)
  • ул. Никитина (район больниц № 4 и Красный Крест)
  • ул. Тульская (особенно участок между ул. Энгельса и ул. Пестеля по чётной стороне, а также в районе домов №№ 76-84)
  • ул. Рылеева
  • ул. Герцена
  • ул. Плеханова (участок от ул. Кирова до ул. Труда)
  • ул. Пушкина
  • ул. Чижевского в районе пожарной части (участок от пересечения с ул. Энгельса до пересечения с ул. Московской)
  • перекрёсток улиц Луначарского и Первомайской
  • перекрёсток Московской-Пролетарской (район Дома правительства)
  • ул. Билибина (напротив бывшего завода «Кристалл»)
  • ул. Тарутинская (от начала и до перекрёстка с ул. Зерновой)
  • ул. Грабцевское Шоссе (от Маяковки и до конца)
  • площадь Маяковского (участок от ул. Грабцевского Шоссе, 22 до ул.Чапаева и в обратную сторону)
  • выезд с Грабцевского Шоссе на ул. Окружную
  • ул. Лесная
  • переулки Сельский, Ольговский
  • ул. Забойная и прилегающие к ней переулки  
  • въезд на мост через реку Киёвка
  • вся ул. Киёвка (от моста, д. № 37 до ж/д переезда у лесоторговой базы)
  • переезды у 906-й базы и перед Турынино-1 (в районе ул. Советский проезд)
  • ул. Красноармейская/Гвардейская (участок от от ул. 40лет Октября до ул.  Красноармейская, д.1)
  • ул. Больничная
  • 2-ой Больничный переулок
  • ул. Пестеля
  • ул. Академическая
  • ул. Кибальчича (район детской поликлиники)
  • ул. Кубяка (от д. № 1 до д. № 9, корп.4).

Высказались наши читатели и по поводу проводимого в эти дни ямочного ремонта улицы Советской.

- Там уже неделю никого нет, - пишет Геннадич. – Переезд никто не делает. Люди ездят через него еле-еле (ремонтировать подвеску никому не хочется). Да и то, что они залатали, ремонтом можно назвать с большой натяжкой.

Пользователь LEO55 придерживается несколько иного мнения на этот счёт, хотя и он не остался полностью доволен проведённым ямочным ремонтом.
 
- На улице Советской, в целом, нормально ремонт сделан, - считает он. – Но рядом с вновь положенным асфальтом осталось много «незамеченных» ям и глубоких трещин.

Отметим также, что многие наши читатели отмечали отвратительное состояние дороги на Шопино, но её в данный перечень мы включать не стали, поскольку со дня на день должна начаться реконструкция этой улицы. В начале недели чиновники говорили, что работы «стартанут» уже на этой неделе. Однако сегодня утром строительной активности на дороге замечено не было.


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Тэги: авто константин горобцов дороги

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