Калужане посчитали самые «болезненные» улицы города

Как мы рассказывали, недавно городской голова Константин ГОРОБЦОВ обозначил перед дорожниками несколько «болезненных» улиц Калуги, на которых ямочный ремонт должен быть проведён в первую очередь. В частности, в списке градоначальника оказались улицы Московская, Октябрьская, Киёвский проезд.
Мы обратились к нашим читателям с просьбой рассказать, какие ещё дороги в областном центре, по их мнению, также нуждаются в оперативном «лечении». В перечень, составленный калужанами, попало 28 наименований, не считая тех дорог, которые уже обозначил Константин Горобцов. Улицы Московская, Октябрьская и Киёвский проезд, по нашим наблюдениям, звучали чаще остальных. Помимо них, назывались следующие дороги:
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Высказались наши читатели и по поводу проводимого в эти дни ямочного ремонта улицы Советской.
- Там уже неделю никого нет, - пишет Геннадич. – Переезд никто не делает. Люди ездят через него еле-еле (ремонтировать подвеску никому не хочется). Да и то, что они залатали, ремонтом можно назвать с большой натяжкой.
Пользователь LEO55 придерживается несколько иного мнения на этот счёт, хотя и он не остался полностью доволен проведённым ямочным ремонтом.
- На улице Советской, в целом, нормально ремонт сделан, - считает он. – Но рядом с вновь положенным асфальтом осталось много «незамеченных» ям и глубоких трещин.
Отметим также, что многие наши читатели отмечали отвратительное состояние дороги на Шопино, но её в данный перечень мы включать не стали, поскольку со дня на день должна начаться реконструкция этой улицы. В начале недели чиновники говорили, что работы «стартанут» уже на этой неделе. Однако сегодня утром строительной активности на дороге замечено не было.
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