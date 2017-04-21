Калужане посчитали самые «болезненные» улицы города

Как мы рассказывали, недавно городской голова Константин ГОРОБЦОВ обозначил перед дорожниками несколько «болезненных» улиц Калуги, на которых ямочный ремонт должен быть проведён в первую очередь. В частности, в списке градоначальника оказались улицы Московская, Октябрьская, Киёвский проезд.

Мы обратились к нашим читателям с просьбой рассказать, какие ещё дороги в областном центре, по их мнению, также нуждаются в оперативном «лечении». В перечень, составленный калужанами, попало 28 наименований, не считая тех дорог, которые уже обозначил Константин Горобцов. Улицы Московская, Октябрьская и Киёвский проезд, по нашим наблюдениям, звучали чаще остальных. Помимо них, назывались следующие дороги:

ул. Ленина (особенно участок от ул. Кирова до Калуги-1)

ул. Никитина (район больниц № 4 и Красный Крест)

ул. Тульская (особенно участок между ул. Энгельса и ул. Пестеля по чётной стороне, а также в районе домов №№ 76-84)

ул. Рылеева

ул. Герцена

ул. Плеханова (участок от ул. Кирова до ул. Труда)

ул. Пушкина

ул. Чижевского в районе пожарной части (участок от пересечения с ул. Энгельса до пересечения с ул. Московской)

перекрёсток улиц Луначарского и Первомайской

перекрёсток Московской-Пролетарской (район Дома правительства)

ул. Билибина (напротив бывшего завода «Кристалл»)

ул. Тарутинская (от начала и до перекрёстка с ул. Зерновой)

ул. Грабцевское Шоссе (от Маяковки и до конца)

площадь Маяковского (участок от ул. Грабцевского Шоссе, 22 до ул.Чапаева и в обратную сторону)

выезд с Грабцевского Шоссе на ул. Окружную

ул. Лесная

переулки Сельский, Ольговский

ул. Забойная и прилегающие к ней переулки

въезд на мост через реку Киёвка

вся ул. Киёвка (от моста, д. № 37 до ж/д переезда у лесоторговой базы)

переезды у 906-й базы и перед Турынино-1 (в районе ул. Советский проезд)

ул. Красноармейская/Гвардейская (участок от от ул. 40лет Октября до ул. Красноармейская, д.1)

ул. Больничная

2-ой Больничный переулок

ул. Пестеля

ул. Академическая

ул. Кибальчича (район детской поликлиники)

ул. Кубяка (от д. № 1 до д. № 9, корп.4).

Высказались наши читатели и по поводу проводимого в эти дни ямочного ремонта улицы Советской.

- Там уже неделю никого нет, - пишет Геннадич. – Переезд никто не делает. Люди ездят через него еле-еле (ремонтировать подвеску никому не хочется). Да и то, что они залатали, ремонтом можно назвать с большой натяжкой.

Пользователь LEO55 придерживается несколько иного мнения на этот счёт, хотя и он не остался полностью доволен проведённым ямочным ремонтом.



- На улице Советской, в целом, нормально ремонт сделан, - считает он. – Но рядом с вновь положенным асфальтом осталось много «незамеченных» ям и глубоких трещин.

Отметим также, что многие наши читатели отмечали отвратительное состояние дороги на Шопино, но её в данный перечень мы включать не стали, поскольку со дня на день должна начаться реконструкция этой улицы. В начале недели чиновники говорили, что работы «стартанут» уже на этой неделе. Однако сегодня утром строительной активности на дороге замечено не было.