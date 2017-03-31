Частные перевозчики рассказали, на сколько повысят стоимость проезда

Как мы уже писали, с 1 апреля в Калуге повысится стоимость проезда в общественном транспорте. В троллейбусах одна поездка будет стоить 19 рублей, в муниципальном автобусе – 22 рубля.

В пятницу, 31 марта, некоторые работающие в городе частные перевозчики рассказали нам, на сколько подорожает проезд у них.

- Мы будем придерживаться утверждённого тарифа, - рассказала руководитель компании «Эгоном» Елена Тюлюш. - Стоимость одной поездки составит 22 рубля.

- Как определили в горуправе, так и будем ездить, - вторили ей в компании «Гефест». - Стоимость проезда составит 22 рубля.

Напомним, что одновременно с 1 апреля в муниципальном транспорте вводятся электронные проездные на автобусы и троллейбусы:

Месячный безлимитный проездной будет стоить 700 рублей;

Проездной на 22 поездки сроком действия один месяц – 350 рублей;

Проездной на 22 поездки сроком действия два месяца – 375 рублей;

Проездной на 22 поездки сроком действия три месяца – 400 рублей.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.