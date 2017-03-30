Шопинскую дорогу отремонтирует «Руслан-1»

Вечером в среду, 29 марта, в региональном управлении антимонопольной службы была рассмотрена жалоба строительной компании, которую не допустили на участие в электронном аукционе по поиску подрядчика для реконструкции Шопинской дороги. Как мы рассказывали, заявку данной организации отклонили по причине того, что в документах не была представлена полная информация о стройматериалах, которые подрядчик планирует использовать в работе.
- Жалобу признали необоснованной, - прокомментировали нам в антимонопольной службе в четверг, 30 марта. – Это никак не повлияет на сроки заключения контракта с компанией-победителем, которые предполагались ранее.
В электронных торгах, которые состоялись 24 марта, участвовали три организации: ОАО «Дорожно-строительный трест № 3», ООО СТК «Транснабстрой» и ООО ТК «Руслан-1». Начальная стоимость контракта составляла 761 млн. 364 тыс. рублей. Дорожно-строительный трест № 3 снизил цену до 738 млн. 523 тыс. рублей. «Транснабстрой» и «Руслан-1» предложили одинаковую стоимость – 696 млн. 648 тыс. 405 рублей 87 копеек. Но «Руслан-1» сделал это на 10 минут раньше конкурента. Вероятно, именно данная компания и будет реконструировать Шопинскую дорогу.
В Калужской области она работала в 2013 году, когда занималась капитальным ремонтом Киевской трассы.
Как написал в группе «Правобережье Калуги» в социальной сети «ВКонтакте» депутат гордумы Яков КАЗАЦКИЙ, подписание контракта с подрядчиком ожидается 10 апреля.
- Цена, по которой эта компания выиграла, очень низкая. Её не смогли потянуть ни местные дорожники («Трансснабстрой»), ни федеральные компании типа «Автобана», - пишет депутат. – Это заставляет нас более внимательно со всех сторон следить за качеством работ. Поэтому в дополнение к существующим системам контроля со стороны заказчика я хочу сформировать рабочую группу из жителей района и представителей строительных организаций, заинтересованных в наилучшем качестве строящейся дороги. Мы будем в ежедневном режиме при содействии жителей района следить за качеством стройматериалов, уложенными объёмами, погодными условиями при выполнении работ. Любое отклонение от проекта должно быть нами зафиксировано и исправлено. Это наша с вами дорога. От того, насколько качественно её построят, зависит качество жизни в нашем районе на долгие годы. Никто сильнее нас в этом не заинтересован. Включайтесь в работу!.
«Руслан-1» является столичной компанией. На сайте организации указано, что в её распоряжении находится более 400 единиц строительной и дорожной техники, 15 постоянных бригад (по 7-15 чел.), укомплектованных специалистами 4-5 разрядов.
Свою деятельность «Руслан-1» начинал в Юго-Западном административном округе Москвы с выполнения текущего ремонта асфальтобетонного покрытия. На сегодняшний день, как утверждают в организации, она может проводить текущий и капитальный ремонт проезжей части дорожного полотна в объёме до 500 тыс. кв.м. ежемесячно.
«Даём гарантии на текущий ремонт в течение 1-го года, на капитальный ремонт — в течение 3-х лет, - говорится на сайте. – В случае повреждения или некачественной укладки асфальта обязуемся устранить дефекты в кратчайшие сроки. После окончания работ гарантируем вывоз за собой строительного мусора».
Напомним: реконструкция Шопинской дороги должна начаться в конце апреля. Дорожникам предстоит привести в порядок участок трассы от дома № 13 по улице Генерала Попова до западной границы микрорайона «Кошелев». Предполагается, что реконструкция займёт 6 месяцев.
|
Автобус застрял на выезде с Шопинской дороги 30.03.2017 14:34
Экономичное вождение: как этого добиться в своём автопарке? 30.03.2017 12:00
На улице Московской озвучили светофор 30.03.2017 09:56
В Калуге попросили убрать машины ещё с 9 улиц 29.03.2017 15:40
Чиновник: «Калужские дороги пережили зиму нормально» 29.03.2017 11:49
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: