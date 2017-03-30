Шопинскую дорогу отремонтирует «Руслан-1»

Вечером в среду, 29 марта, в региональном управлении антимонопольной службы была рассмотрена жалоба строительной компании, которую не допустили на участие в электронном аукционе по поиску подрядчика для реконструкции Шопинской дороги. Как мы рассказывали, заявку данной организации отклонили по причине того, что в документах не была представлена полная информация о стройматериалах, которые подрядчик планирует использовать в работе.

- Жалобу признали необоснованной, - прокомментировали нам в антимонопольной службе в четверг, 30 марта. – Это никак не повлияет на сроки заключения контракта с компанией-победителем, которые предполагались ранее.

В электронных торгах, которые состоялись 24 марта, участвовали три организации: ОАО «Дорожно-строительный трест № 3», ООО СТК «Транснабстрой» и ООО ТК «Руслан-1». Начальная стоимость контракта составляла 761 млн. 364 тыс. рублей. Дорожно-строительный трест № 3 снизил цену до 738 млн. 523 тыс. рублей. «Транснабстрой» и «Руслан-1» предложили одинаковую стоимость – 696 млн. 648 тыс. 405 рублей 87 копеек. Но «Руслан-1» сделал это на 10 минут раньше конкурента. Вероятно, именно данная компания и будет реконструировать Шопинскую дорогу.

В Калужской области она работала в 2013 году, когда занималась капитальным ремонтом Киевской трассы.

Как написал в группе «Правобережье Калуги» в социальной сети «ВКонтакте» депутат гордумы Яков КАЗАЦКИЙ, подписание контракта с подрядчиком ожидается 10 апреля.

- Цена, по которой эта компания выиграла, очень низкая. Её не смогли потянуть ни местные дорожники («Трансснабстрой»), ни федеральные компании типа «Автобана», - пишет депутат. – Это заставляет нас более внимательно со всех сторон следить за качеством работ. Поэтому в дополнение к существующим системам контроля со стороны заказчика я хочу сформировать рабочую группу из жителей района и представителей строительных организаций, заинтересованных в наилучшем качестве строящейся дороги. Мы будем в ежедневном режиме при содействии жителей района следить за качеством стройматериалов, уложенными объёмами, погодными условиями при выполнении работ. Любое отклонение от проекта должно быть нами зафиксировано и исправлено. Это наша с вами дорога. От того, насколько качественно её построят, зависит качество жизни в нашем районе на долгие годы. Никто сильнее нас в этом не заинтересован. Включайтесь в работу!.

«Руслан-1» является столичной компанией. На сайте организации указано, что в её распоряжении находится более 400 единиц строительной и дорожной техники, 15 постоянных бригад (по 7-15 чел.), укомплектованных специалистами 4-5 разрядов.

Свою деятельность «Руслан-1» начинал в Юго-Западном административном округе Москвы с выполнения текущего ремонта асфальтобетонного покрытия. На сегодняшний день, как утверждают в организации, она может проводить текущий и капитальный ремонт проезжей части дорожного полотна в объёме до 500 тыс. кв.м. ежемесячно.

«Даём гарантии на текущий ремонт в течение 1-го года, на капитальный ремонт — в течение 3-х лет, - говорится на сайте. – В случае повреждения или некачественной укладки асфальта обязуемся устранить дефекты в кратчайшие сроки. После окончания работ гарантируем вывоз за собой строительного мусора».

Напомним: реконструкция Шопинской дороги должна начаться в конце апреля. Дорожникам предстоит привести в порядок участок трассы от дома № 13 по улице Генерала Попова до западной границы микрорайона «Кошелев». Предполагается, что реконструкция займёт 6 месяцев.