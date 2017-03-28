Аукцион по поиску подрядчика для реконструкции Шопинской дороги приостановлен

4 заявки поступило на электронный аукцион по поиску подрядчика, который будет реконструировать Шопинскую дорогу. Торги состоялись 24 марта. В тот же день аукцион был приостановлен по причине жалобы, поступившей в региональное управление федеральной антимонопольной службы от одной из строительных компаний. 21 марта организация подала заявку на участие в торгах, однако её отклонили на том основании, что в документах не была представлена информация о ряде технических показателей стройматериалов, которые подрядчик планирует использовать в работе.

Руководство компании, со своей стороны, считает этот отказ по формальным признакам необоснованным и незаконным. Оно настаивает на приостановлении процедуры определения подрядчика.

«Считаем, что комиссия отклонила участника закупки необоснованно, - говорится в жалобе, – в её действиях имеются признаки ограничения доступа к участию в закупке. Просим отменить решение комиссии».

Рассмотрение жалобы состоится 29 марта. В случае признания её необоснованной приостановка аукциона никак не отразится на сроках заключения контракта с его победителем и выходе подрядчика на объект. Какие-либо изменения могут произойти, если жалобу строительной компании удовлетворят.

Общая стоимость контракта составляет 761 миллион 364 тысяч рублей. За эти деньги предполагается реконструировать участок Шопинской дороги от дома № 13 по улице Генерала Попова до западной границы застройки микрорайона «Кошелев». Ремонт второго участка до деревни Шопино планируется в 2018 году. Предполагалось, что реконструкция дороги начнётся в конце апреля и займёт 6 месяцев.