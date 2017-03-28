Главная > Новости > Авто и транспорт

Аукцион по поиску подрядчика для реконструкции Шопинской дороги приостановлен

28.03.2017 12:13 8 1126 Оксана КОЛОСОВА

4 заявки поступило на электронный аукцион по поиску подрядчика, который будет реконструировать Шопинскую дорогу. Торги состоялись 24 марта. В тот же день аукцион был приостановлен по причине жалобы, поступившей в региональное управление федеральной антимонопольной службы от одной из строительных компаний. 21 марта организация подала заявку на участие в торгах, однако её отклонили на том основании, что в документах не была представлена информация о ряде технических показателей стройматериалов, которые подрядчик планирует использовать в работе.

Руководство компании, со своей стороны, считает этот отказ по формальным признакам необоснованным и незаконным. Оно настаивает на приостановлении процедуры определения подрядчика.

«Считаем, что комиссия отклонила участника закупки необоснованно, - говорится в жалобе, – в её действиях имеются признаки ограничения доступа к участию в закупке. Просим отменить решение комиссии».

Рассмотрение жалобы состоится 29 марта. В случае признания её необоснованной приостановка аукциона никак не отразится на сроках заключения контракта с его победителем и выходе подрядчика на объект. Какие-либо изменения могут произойти, если жалобу строительной компании удовлетворят.

Общая стоимость контракта составляет 761 миллион 364 тысяч рублей. За эти деньги предполагается реконструировать участок Шопинской дороги от дома № 13 по улице Генерала Попова до западной границы застройки микрорайона «Кошелев». Ремонт второго участка до деревни Шопино планируется в 2018 году. Предполагалось, что реконструкция дороги начнётся в конце апреля и займёт 6 месяцев.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: авто

Еще новости из рубрики «Авто и транспорт»

Водителям запретили останавливаться на улице Баумана 24.03.2017 16:35

Как переобуть свой автомобиль быстро, качественно и с выгодой? 24.03.2017 10:54

Дорогу в Болгарии отремонтировали после обращения калужского губернатора 23.03.2017 14:32

Тестирование альтернативы Киевской трассы: главное - не встать на переезде 23.03.2017 09:02

Светофор отключили на улице Кирова 21.03.2017 08:31


Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей: 8 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 01 апреля, 17:00
Чемпионат Rocket Dance Championship 2017
Арена КТЗ, ДК
вс 16 апреля, 15:00
Занятия по историческим танцам
Городской Досуговый центр

Для детей

ср 29 марта, 16:40
Кружки для детей в калужской областной детской библиотеке
Калужская областная детская библиотека
сб 01 апреля, 10:30
Детские мастер-классы
Дом мастеров
сб 01 апреля, 11:00
Праздник "Международный День птиц"
Калужский областной краеведческий музей
сб 01 апреля, 16:00
Кондитерские мастер-классы
АртНуво, Художественная студия

Концерты

вт 28 марта, 19:00
Концерт «Два сапога пара»
Дом музыки
чт 30 марта, 19:00
Концерт "Один год..."
Дом музыки
чт 30 марта, 19:00
Концерт Патриаршего хора Данилова монастыря
Арена КТЗ, ДК
чт 30 марта, 19:00
Концерт StandUpShow
Папин Дом, ресторан-бар

Кино

Босс-молокосос
Красавица и чудовище
Скрытые фигуры
Могучие рейнджеры
Блоги компаний

Россельхозбанк предлагает клиентам индивидуальные курсы обмена валют

Вчера 13:29
Новости компаний

Основные инструменты для работы на рынке Форекс

Филиал «Калугаэнерго» добивается взимания долгов путем списания с банковских счетов недобросовестных потребителей

Повысить иммунитет можно вкусно

«Ростелеком» в Калуге наградил самых общительных абонентов

Новости Обнинска
Блоги

Человеческое - Весна...

drughunter 23 мар 2017 14:03

ну и nafig? - Здравствуйте. я - тролль.

nafig 20 мар 2017 18:23

Артем Летний's блог - Зачем же нам снятся сны

Артем Летний 11 мар 2017 21:54

Наедине со всеми.. - С Праздником Весны, Милые Дамы!!!

Геннадич 08 мар 2017 09:59