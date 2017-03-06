Дорогу на Шопино отремонтируют не полностью

Долгожданная реконструкция многострадальной Шопинской дороги на Правом берегу всё-таки начнётся, и случится это уже в конце апреля нынешнего года. Об этом стало известно во время проведения публичных слушаний по данному объекту, которые состоялись в горуправе в конце минувшей недели. Средства на реконструкцию были выделены из федеральной казны.

- Протяжённость дороги составляет 4,5 километра, - рассказал на публичных слушаниях представитель компании-проектировщика ООО «Геокомплекс» (Брянск). – Участок разбит на две части. Первый – от дома № 12 по улице Генерала Попова до западной границы застройки микрорайона «Кошелев». Он отнесён к категории дороги «Магистральная улица общегородского значения». Протяжённость данного участка составляет 2,7 километра. Участок от западной границы «Кошелева» до разворотного кольца в деревне Шопино отнесён к категории дорог «Главная улица». Его протяжённость – 2 километра.

Пока выделены деньги лишь на реконструкцию первого участка.

На отрезке №1 дорога будет шестиполосной – по три полосы в каждую сторону. На отрезке №2 планируются всего две полосы. Хотя ранее людям говорили, что от Кошелева до Шопино трасса будет четырёхполосной.

- Четыре полосы там никак не получаются, - лаконично ответили специалисты Управления капитального строительства Калуги в ответ на разочарованную реплику жительницы деревни: «Как же так? Нам же обещали четыре!».

Строительство троллейбусной линии планируется лишь до «Кошелева», хотя ранее городские чиновники уверяли, что троллейбус будет ходить аж до Шопино.

Проектом предусмотрено строительство четырёх кольцевых развязок. Первая появится на пересечении улиц Генерала Попова, Фомушина и Сиреневый бульвар, вторая – на улицах Фомушина и 65 лет Победы (за микрорайоном «Хороший»). Третью кольцевую развязку построят рядом с западной границей «Кошелева». Четвёртая будет в деревне Шопино.

В рамках реконструкции дороги планируется обустройство тротуаров, пешеходных переходов, парковочных мест, установка светофоров, 15 остановочных павильонов. Вдоль границы микрорайона «Кошелев» появятся шумозащитные ограждения.

Аукцион по поиску подрядчика, который будет реконструировать Шопинскую дорогу, состоится 24 марта. Примерно месяц уйдёт на проверку документации и заключение контракта с компанией-победителем. Строительные работы начнутся в апреле. Они рассчитаны на 6 месяцев. В связи с этим участников публичных слушаний интересовало, каким образом они всё это время будут добираться до центра города и обратно домой.

- Какие объездные пути предусмотрены на период строительства? У нас там единственный возможный выезд из микрорайона, в котором проживают около 40 тысяч человек! Мы ещё в 2015 году просили придумать какую-то альтернативную дорогу.

- Вопрос организации альтернативного проезда будет прорабатываться на этапе разработки рабочей документации, - пояснила председатель комитета по архитектуре и градостроительству Лариса ДЫШЛЕВИЧ. – Сейчас мы обсуждаем проект планировки территории. Строительство шести полос не будет вестись одновременно. Дорога будет строиться поэтапно. Поэтому никто вас там не замурует.

- Существующая дорога останется, - добавили специалисты Управления капитального строительства. – Строительство начнётся с правой стороны от неё. Затем старый участок закроют, и движение будет осуществляться по новому.

Общая стоимость работ – более 1 миллиарда рублей. Впрочем, в этом году деньги – порядка 800 миллионов рублей – выделены на реконструкцию дороги лишь на участке от дома № 12 по ул. Генерала Попова до микрорайона «Кошелев». Ремонт второго участка до деревни Шопино стоимостью 250 миллионов рублей планируют в 2018 году. При условии, конечно, если на это будут выделены средства.