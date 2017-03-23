Главная > Новости > Авто и транспорт

Дорогу в Болгарии отремонтировали после обращения калужского губернатора

23.03.2017 14:32 43 2366 Алёна Павлова
Дорогу в Болгарии отремонтировали после обращения калужского губернатора

Глава Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ, катаясь на отдыхе на лыжах в Болгарии, уговаривал местного мэра отремонтировать дорогу. На пути губернатора к отелю была довольно большая яма, глубиной порядка 40 сантиметров.

- Я потом мэра города увидел, говорю — слушай, ну будь добр, заделай ямку, - рассказал сам губернатор на отчете в региональном парламенте в четверг, 23 марта. - Тебе это столько даст плюсов!

Послушался ли мэр или в городе проводились плановые дорожные работы, но яму заделали на следующий же день после обращения Артамонова. Также отремонтировали и другие ямы, находившиеся на той же дороге.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: авто дороги анатолий артамонов

Еще новости из рубрики «Авто и транспорт»

Тестирование альтернативы Киевской трассы: главное - не встать на переезде 23.03.2017 09:02

Как переобуть свой автомобиль быстро, качественно и с выгодой? 23.03.2017 09:00

Светофор отключили на улице Кирова 21.03.2017 08:31

На Киевской трассе ввели платный проезд 20.03.2017 09:05

Автобус №76 поедет по новому маршруту 17.03.2017 16:03


Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей: 43 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 25 марта, 12:00
Кулинарное шоу "Троекурово Food Show"
Торговый Квартал, ТРЦ
чт 30 марта, 19:00
Проект "Первые свидания"
Калуга
сб 01 апреля, 17:00
Чемпионат Rocket Dance Championship 2017
Арена КТЗ, ДК
вс 16 апреля, 15:00
Занятия по историческим танцам
Городской Досуговый центр

Для детей

пт 24 марта, 16:00
Мастер-класс по изготовлению мяккой игрушки
АртНуво, Художественная студия
сб 25 марта, 10:30
Мастер-класс "Игрушка из фетра"
Дом мастеров
сб 25 марта, 15:00
Мастер-класс "Сказочная гжель"
Дом мастеров
сб 25 марта, 15:00
Детский праздник
Панорама, ТЦ

Концерты

пт 24 марта, 19:00
Концерт группа "Бутырка"
Арена КТЗ, ДК
пт 24 марта, 19:00
Концерт "Час да по часу..."
Дом музыки
пт 24 марта, 20:00
The Four Horsemen Fest
GaragE Bar (Бар Гараж)
пт 24 марта, 20:00
Концерт Олега Судакова
Арт-студия Flat

Кино

Босс-молокосос
Красавица и чудовище
Скрытые фигуры
Могучие рейнджеры
Блоги компаний

Россельхозбанк объявляет о снижении ставок по ипотеке

21 мар 2017 10:47
Новости компаний

Филиал «Калугаэнерго» добивается взимания долгов путем списания с банковских счетов недобросовестных потребителей

Повысить иммунитет можно вкусно

«Ростелеком» в Калуге наградил самых общительных абонентов

Денис Никитин назначен директором Центрального филиала «МегаФона»

Новости Обнинска
Блоги

Человеческое - Весна...

drughunter Вчера 14:03

ну и nafig? - Здравствуйте. я - тролль.

nafig 20 мар 2017 18:23

Артем Летний's блог - Зачем же нам снятся сны

Артем Летний 11 мар 2017 21:54

Наедине со всеми.. - С Праздником Весны, Милые Дамы!!!

Геннадич 08 мар 2017 09:59