Дорогу в Болгарии отремонтировали после обращения калужского губернатора

Глава Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ, катаясь на отдыхе на лыжах в Болгарии, уговаривал местного мэра отремонтировать дорогу. На пути губернатора к отелю была довольно большая яма, глубиной порядка 40 сантиметров.

- Я потом мэра города увидел, говорю — слушай, ну будь добр, заделай ямку, - рассказал сам губернатор на отчете в региональном парламенте в четверг, 23 марта. - Тебе это столько даст плюсов!

Послушался ли мэр или в городе проводились плановые дорожные работы, но яму заделали на следующий же день после обращения Артамонова. Также отремонтировали и другие ямы, находившиеся на той же дороге.