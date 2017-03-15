На федеральных трассах устроят массовые проверки водителей

В пятницу, 17 марта, на 269 километре трассы М3 «Украина», а также на 130 километре дороги А130 «Москва – Малоярославец - Рославль» ГИБДД проведёт профилактическую акцию «Нетрезвый водитель». Инспекторы будут ловить пьяных автомобилистов.
- С начала года зарегистрировано 54 ДТП, в которых погибли 9 человек и 90 получили травмы различной степени тяжести, - рассказали нам в дорожной полиции. - Из них 5 аварий произошли с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения.
Места, на которых будет дежурить ДПС, приближены к выездам на трассы из районных центров Калужской области.
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