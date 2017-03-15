Предприниматели получили уведомления о закрытии рынка

В среду, 15 марта, предпринимателям, работающим на Центральном рынке Калуги, выдали уведомления о закрытии купола с 31 марта.

Как нам рассказали торговцы, уведомления больше похожи не на официальный документ, а на обрывок бумаги:

- Без подписи, печати, без всяческих предписаний! Не представившись, кто, от кого, просто: «На!».

Напомним, что городские власти приняли решение закрыть рынок в центре города. Сначала была прекращена ярмарочная торговля на улице, а с 31 марта закроется и крытый рынок.

Предприниматели при этом неоднократно проводили акции за сохранение рынка в центре города, обращались за помощью к президенту Владимиру Путину и к главе Чеченской республики Рамзану Кадырову.

Недавно, напомним, появились предложения оставить торговлю под куполом, а на территории вокруг разбить парк. Однако городские власти пока настроены полностью ликвидировать рынок, разместив в здании детский центр.