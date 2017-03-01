Калужане жалуются на повышение стоимости проезда до 25 рублей

В среду, 1 марта, в «Народных новостях» наш читатель anyen сообщил о том, что в маршрутке № 25 за проезд берут 25 рублей.
- Что-то не было объявления, что так резко скакнет оплата, - пишет он.
В то же время в «ВКонтакте» жительница Правого берега Наталья Яхонтова выложила фото объявления из маршрутки № 25: «С 1 марта стоимость проезда в автобусе будет 22 рубля».
- Мы стоимость проезда не повышали. За частных перевозчиков говорить не могу, - прокомментировал ситуацию директор Управления Калужского троллейбуса Вадим ВИТЬКОВ.
За комментариями мы обратились также в городскую Думу.
- Вопрос о повышении тарифов на проезд в городском общественном транспорте рассматривался министерством тарифного регулирования Калужской области, - сообщил глава городского самоуправления Калуги Александр ИВАНОВ. - Министерством рассчитаны и предложены оптимальные тарифы. Далее на их основе в соответствии с законодательством городская управа Калуги разрабатывает свои предложения и вносит их на обсуждение всех комитетов городской думы. На сегодняшний день никаких документов в городскую Думу Калуги по этому вопросу не поступало. Поэтому говорить о повышении тарифов на проезд в городском муниципальном общественном транспорте с 1 марта преждевременно.
Как мы рассказывали, в Калуге планируют повысить стоимость проезда в общественном транспорте. Её предложено поднять до 19 рублей в троллейбусах и до 22 рублей в автобусах.
Фото: Наталья Яхонтова.
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