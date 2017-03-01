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Калужане жалуются на повышение стоимости проезда до 25 рублей

01.03.2017 12:45 4 3156 Елена Французова

В среду, 1 марта, в «Народных новостях» наш читатель anyen сообщил о том, что в маршрутке № 25 за проезд берут 25 рублей.

- Что-то не было объявления, что так резко скакнет оплата, - пишет он.

В то же время в «ВКонтакте» жительница Правого берега Наталья Яхонтова выложила фото объявления из маршрутки № 25: «С 1 марта стоимость проезда в автобусе будет 22 рубля».

- Мы стоимость проезда не повышали. За частных перевозчиков говорить не могу, - прокомментировал ситуацию директор Управления Калужского троллейбуса Вадим ВИТЬКОВ.

За комментариями мы обратились также в городскую Думу.

- Вопрос о повышении тарифов на проезд в городском общественном транспорте рассматривался министерством тарифного регулирования Калужской области, - сообщил глава городского самоуправления Калуги Александр ИВАНОВ. - Министерством рассчитаны и предложены оптимальные тарифы. Далее на их основе в соответствии с законодательством городская управа Калуги разрабатывает свои предложения и вносит их на обсуждение всех комитетов городской думы. На сегодняшний день никаких документов в городскую Думу Калуги по этому вопросу не поступало. Поэтому говорить о повышении тарифов на проезд в городском муниципальном общественном транспорте с 1 марта преждевременно.

Как мы рассказывали, в Калуге планируют повысить стоимость проезда в общественном транспорте. Её предложено поднять до 19 рублей в троллейбусах и до 22 рублей в автобусах.

Фото: Наталья Яхонтова.


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Тэги: транспорт александр иванов вадим витьков наталья яхонтова

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