Калужан переманят в троллейбусы дешёвыми билетами

Как мы уже писали, в марте планируется повысить стоимость проезда в общественном транспорте Калуги. Подробнее о предлагаемых изменениях в четверг, 9 февраля, нам рассказал директор Управления Калужского троллейбуса Вадим ВИТЬКОВ.

УКТ предложило поднять стоимость проезда в троллейбусах до 19 рублей, а в автобусах – до 22. Разница в цене, отмечают в управлении, позволит привлечь больше пассажиров в электрический транспорт. Однако окончательное слово в этом вопросе в ближайшее время должны поставить депутаты городской Думы.

- Для тех, кто будет пользоваться электронной платежной картой, цена останется прежней – в районе 16 рублей за одну поездку, - пояснил Витьков. – Общегражданский универсальный проездной и на автобус, и на троллейбус будет стоить 700 рублей. Срок его действия – месяц, количество поездок не ограничено. Сейчас такой проездной стоит 950 рублей. У нас будет достаточно гибкая линейка проездных: будут месячные на 22 поездки за 350 рублей, двухмесячные проездные с тем же количеством поездок за 375 рублей, трёхмесячные проездные на 22 поездки стоимостью 400 рублей.

Кроме того, Вадим Витьков планирует к платёжной электронной системе подключить и частных перевозчиков:

- Мы будем стараться всеми силами это делать, будем власти об этом просить. В первую очередь, это очень удобно жителям. Представляете, калужанин покупает транспортную карту и знает, что по ней он может проехать в любом транспорте. И неважно, муниципальный он или частный.

Отметим, что пока электронными платёжными картами пользуются только льготники.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.