Калужан переманят в троллейбусы дешёвыми билетами

Как мы уже писали, в марте планируется повысить стоимость проезда в общественном транспорте Калуги. Подробнее о предлагаемых изменениях в четверг, 9 февраля, нам рассказал директор Управления Калужского троллейбуса Вадим ВИТЬКОВ.
УКТ предложило поднять стоимость проезда в троллейбусах до 19 рублей, а в автобусах – до 22. Разница в цене, отмечают в управлении, позволит привлечь больше пассажиров в электрический транспорт. Однако окончательное слово в этом вопросе в ближайшее время должны поставить депутаты городской Думы.
- Для тех, кто будет пользоваться электронной платежной картой, цена останется прежней – в районе 16 рублей за одну поездку, - пояснил Витьков. – Общегражданский универсальный проездной и на автобус, и на троллейбус будет стоить 700 рублей. Срок его действия – месяц, количество поездок не ограничено. Сейчас такой проездной стоит 950 рублей. У нас будет достаточно гибкая линейка проездных: будут месячные на 22 поездки за 350 рублей, двухмесячные проездные с тем же количеством поездок за 375 рублей, трёхмесячные проездные на 22 поездки стоимостью 400 рублей.
Кроме того, Вадим Витьков планирует к платёжной электронной системе подключить и частных перевозчиков:
- Мы будем стараться всеми силами это делать, будем власти об этом просить. В первую очередь, это очень удобно жителям. Представляете, калужанин покупает транспортную карту и знает, что по ней он может проехать в любом транспорте. И неважно, муниципальный он или частный.
Отметим, что пока электронными платёжными картами пользуются только льготники.
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
|
Горобцов назвал разумным подорожание проезда до 20 рублей 06.02.2017 09:42
Держи кошелёк шире: дорожники озвучили прайс за проезд по М3 02.02.2017 16:21
Окружную дорогу начнут ремонтировать с 1 марта 02.02.2017 10:16
В Калуге водителей маршруток накажут за перегруз 01.02.2017 09:56
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: