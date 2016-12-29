Калужане будут платить за проезд проездными-кулонами

В Калуге появились новые электронные проездные. Об этом в среду, 28 декабря, на своей страничке в Facebook сообщил руководитель «Управления Калужского троллейбуса» Вадим ВИТЬКОВ.
- Новые электронные проездные - отличный подарок друзьям и близким, - написал он. - Стильно, удобно, недорого, патриотично. Можно и на шею, как кулон.
Сейчас месячный проездной на автобус и троллейбус стоит 950 рублей, на троллейбус - 800 рублей.
- Модный будет чуть дороже, зато навсегда, только пополняй, - сообщает Витьков. - Тарифная сетка будет разной, но во всех случаях интереснее наличных. И важный момент: с введением электронных платежей стоимость поездки по ним будет существенно ниже, чем за наличные.
Терминал с чипом будет находиться у кондуктора. Достаточно будет поднести к нему электронный брелок и получить чек. У кондуктора можно будет и пополнить баланс.
Новые брелоки пока выпущены небольшой партией. Они протестированы. Однако приобрести их можно будет в УКТ только после того, как будут изменены тарифы на проезд. Напомним, что транспортники предлагают поднять стоимость проезда с 16 до 20 рублей. Как рассказал нашему изданию Витьков, скорее всего, тарифы изменятся в марте 2017 года.
Кроме того, в первом квартале 2017 года все льготные категории граждан вместо стандартных проездных получат электронные.
- Мы хотим в будущем уйти от оплаты проезда наличными, - признался руководитель УКТ. - Это нам позволит избежать ситуаций, когда кондуктор берёт деньги за проезд, а билет пассажирам не выдаёт. В итоге мы терпим убытки.
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