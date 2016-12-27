31 декабря троллейбусы проработают до полуночи

В субботу, 31 декабря, а также в течение всех новогодних каникул – с 1 по 8 января, троллейбусы в Калуге будут работать с 6 утра до полуночи. Об этом во вторник, 27 декабря, рассказали в городской управе со ссылкой на департамент эксплуатации «Управления калужского троллейбуса».
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