31 декабря троллейбусы проработают до полуночи

В субботу, 31 декабря, а также в течение всех новогодних каникул – с 1 по 8 января, троллейбусы в Калуге будут работать с 6 утра до полуночи. Об этом во вторник, 27 декабря, рассказали в городской управе со ссылкой на департамент эксплуатации «Управления калужского троллейбуса».