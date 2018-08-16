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Лесоповал: во что превратился Центральный парк Калуги

16.08.2018 15:30 10 2144 Елена Французова
Лесоповал: во что превратился Центральный парк Калуги

Как мы рассказывали, после разгула стихии в Калуге массово падали деревья, произошёл обрыв проводов, встали троллейбусы. Пожалуй, самый большой урон ливень со шквалистым ветром нанёс Центральному парку Калуги.  Здесь повреждено более 10 насаждений, часть из них уничтожены полностью, у части оборваны ветки и обломаны вершины.  

Такая жуткая картина предстала перед посетителями парка сегодня утром.

Даже выстоявшие в непогоду липы и дубы выглядели хлипко. Казалось, что стоит подуть ветру, и они тут же рухнут на землю. Ведь единственный, кто за последние время проводил обследование состояния зелёных насаждений в Калуге, был столичный дендролог

 

Как нам сообщили в МБУ «Калугаблагоустройство», в парке в основном попадали старые, трухлявые деревья.  Мы поинтересовались, запланированы ли посадки новых зелёных насаждений взамен погибших. Но на этот вопрос нам не смогли ответить.

Фото автора. 


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Тэги: благоустройство происшествие
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