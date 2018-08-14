История с люком в песочнице: «Это похоже на разгильдяйство!»

В понедельник, 13 августа, городские чиновники на планёрке в горуправе обсудили абсурдную ситуацию, возникшую в одном из дворов на улице Хрустальной в Калуге. Как мы рассказывали, на прошлой неделе местные жители обнаружили на детской площадке, прямо в песочнице, люк.

Игровая зона, как оказалось, принадлежит городу. Поэтому ситуацию попросили прокомментировать начальника Управления горхозяйства Алексея ВОЛКОВА. Он подошёл к теме издалека: рассказал, сколько вообще люков на территории Калуги (21 тысяча) и кому они принадлежат.

- В этом году мы выписали более 300 предписаний, они были успешно выполнены, - сообщил также Алексей Волков. – На сегодняшний день у нас на контроле порядка 211 дворов, где находятся проблемные люки.

После столь обстоятельного вступления начальник УГХ наконец перешёл непосредственно к истории на улице Хрустальной.

- Мы вышли на управляющую компанию, переговорили с ними. Нас уведомили, что данный люк был замоноличен, после чего его засыпали песком. Конечно, ситуация похожа на обычное разгильдяйство. Тем не менее, мы приняли все меры. Надеемся, что такого больше не повторится.

Впрочем, градоначальника Дмитрия РАЗУМОВСКОГО такой ответ не вполне устроил:

- Всё-таки в этом конкретном случае песочницу надо перенести, чтобы дети там не играли. Явно это объект не для детских площадок.

- На самом деле он пустой, - возразил Алексей Волков. – Там сейчас всё замоноличено бетоном. Люк открыть невозможно.

- Вы это проверили? – поинтересовался Разумовский.

- Да, - ответил Волков.

- И всё равно мне непонятно, зачем там ставить песочницу, - продолжал недоумевать городской голова.

- Я тоже не могу понять, какова была логика у этого…- согласился его заместитель.

- В общем, надо всё-таки песочницу перенести – это раз, - поставил точку в диалоге Дмитрий Разумовский. – Второе – там должен быть песок, чтобы дети играли.

Уважаемые читатели! А где ещё в городе творится безобразие в сфере ЖКХ? Пишите на ev@kp.kaluga.ru.