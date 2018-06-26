Покалеченные дети: за многими площадками город не следит

Как мы рассказывали, пятилетний мальчик получил сотрясение головного мозга, упав с детской площадки в сквере Воронина. Мальчик забрался на детскую площадку, стенка одной из конструкций оказалась незакреплённой. В итоге он упал. В понедельник, 25 июня, на еженедельной планёрке в горуправе чиновники обсудили случившееся.
- В настоящее время МБУ «Калугаблагоустройство» все повреждённые элементы демонтировало. В данный момент проводится торговая процедура по закупке необходимых элементов, после чего будет произведён монтаж. Стенка, которая была не прикреплена, прикреплена. Это было сделано до 20 июня, - сообщил заместитель начальника Управления городского хозяйства Игорь БУГАЕНКО. - У нас в Калуге детские площадки делятся на три группы: те, которые находятся в казне, - 242 штуки, те, которые находятся на балансе муниципальных учреждений, - 363 штуки, и те площадки, которые являются бесхозными. К сожалению, данная площадка относится к тем, что находятся в казне. Она не обслуживалась - не была закреплена ни за одним учреждением.
Подобное объяснение не принял городской голова Калуги Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ.
- Незакреплённых площадок быть не должно, просто категорически! – заявил он. - Где-то управляющие компании должны сделать, где-то жители сами, где-то наши учреждения. Ревизию такую провели, уточняйте перечень. Бесхозных площадок в городе быть не должно.
Должна работать оперативная бригада, пока эти площадки не закрепили, чтобы восстанавливали в самые сжатые сроки, если что-то такое возникает.
В ответ Бугаенко решил напомнить, что за безопасность детей прежде всего отвечают родители:
- Хотелось бы обратиться к сознательности граждан и родителей. Даже при исправности детских игровых площадок пятилетний ребёнок может свалиться с такой высоты, если он останется без присмотра. И у нас у каждой детской игровой площадки висят стенды с правилами поведения.
- Я в целом с вами соглашусь, но это не освобождает нас от обязанностей площадки содержать в надлежащим состоянии, - подвёл итог разговору Разумовский.
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