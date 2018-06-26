За разгром детской площадки экскаваторщика и мастера лишили премии

Как мы рассказывали, в конце прошлой недели сотрудники «Калугатеплосети» разгромили детскую площадку на улице Социалистической. Производя разрытие, они засыпали детскую карусель землёй.
- Во дворе две недели назад были установлены качели и горка. Двор разворотили, - жаловались в соцсетях калужане.
В понедельник, 25 июня, на планёрке в горуправе городской голова Калуги Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ попросил объяснить, что же там произошло.
- По факту мы засыпали одну карусель. В тот же вечер всё было убрано, - начал объяснять представитель МУП «Калугатеплосеть». - С одной стороны растут деревья, с другой – стоит площадка. Чтобы определить объём работ, пришлось произвести разрытие.
За неделю все работы «Теплосеть» планирует завершить.
- Те работники предприятия, которые работы производили, они привлечены к дисциплинарной ответственности – их лишат премии. Это экскаваторщик и мастер участка, - добавил начальник управления ЖКХ Виктор УСТИНОВ.
Однако городской голова подчеркнул, что так работать в городе недопустимо:
- Это выглядит, мягко говоря, алогично. Работы так в городе не должны вестись. Так нельзя. Если делаете, то делайте цивилизованно. Вам люди спасибо скажут.
Фото: «Калуга жесть».
|
Покалеченные дети: за многими площадками город не следит 26.06.2018 09:56
В Калуге коммунальщики разгромили детскую площадку 22.06.2018 14:38
7 из 17 детских площадок не соответствовали нормам 22.06.2018 13:36
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
Радиатор Chevrolet Lanos 1.5/1.6 -A/C 97- Fenox
Трубка вакуумная Opel Omega B X25DT
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: