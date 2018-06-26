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За разгром детской площадки экскаваторщика и мастера лишили премии

26.06.2018 09:11 5 867 Елена Французова
За разгром детской площадки экскаваторщика и мастера лишили премии

Как мы рассказывали, в конце прошлой недели сотрудники «Калугатеплосети» разгромили детскую площадку на улице Социалистической. Производя разрытие, они засыпали детскую карусель землёй.

- Во дворе две недели назад были установлены качели и горка. Двор разворотили, - жаловались в соцсетях калужане.

В понедельник, 25 июня, на планёрке в горуправе городской голова Калуги Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ попросил объяснить, что же там произошло.

- По факту мы засыпали одну карусель. В тот же вечер всё было убрано, - начал объяснять представитель МУП «Калугатеплосеть». - С одной стороны растут деревья, с другой – стоит площадка. Чтобы определить объём работ, пришлось произвести разрытие.

За неделю все работы «Теплосеть» планирует завершить.

- Те работники предприятия, которые работы производили, они привлечены к дисциплинарной ответственности – их лишат премии. Это экскаваторщик и мастер участка, - добавил начальник управления ЖКХ  Виктор УСТИНОВ.

Однако городской голова подчеркнул, что так работать в городе недопустимо:

- Это выглядит, мягко говоря, алогично. Работы так в городе не должны вестись. Так нельзя. Если делаете, то делайте цивилизованно. Вам люди спасибо скажут.

Фото: «Калуга жесть».


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Тэги: благоустройство виктор устинов дмитрий разумовский
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