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В Калуге коммунальщики разгромили детскую площадку

22.06.2018 14:38 5 1144 Елена Французова
В Калуге коммунальщики разгромили детскую площадку

В среду, 19 июня, на улице Социалистической, 3, разгромили детскую площадку.

- Приехала техника, и начались раскопки, - пишет один из жильцов в соцсетях. - На вопросы, что происходит, нам ответили: «Теплосеть будет менять трубы». Работы проводились весь день, а в семь вечера всё стали закапывать. Сказали, что начальство передумало. Кто за это ответит? Во дворе две недели назад были установлены качели и горка. Двор разворотили.

При этом жильцам обещали, что всё аккуратно закопают. Однако вместо этого засыпали землёй детскую карусель.

В городской управе в пятницу нам не смогли дать по этому поводу комментарии. В управляющей компании «Техно-Р» и вовсе сказали, что не знали о случившемся.

- К нам никто из жильцов не обращался, - сказали в УК.

Фото: «Калуга Жесть».


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Тэги: благоустройство дети
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