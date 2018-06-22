В Калуге коммунальщики разгромили детскую площадку

В среду, 19 июня, на улице Социалистической, 3, разгромили детскую площадку.
- Приехала техника, и начались раскопки, - пишет один из жильцов в соцсетях. - На вопросы, что происходит, нам ответили: «Теплосеть будет менять трубы». Работы проводились весь день, а в семь вечера всё стали закапывать. Сказали, что начальство передумало. Кто за это ответит? Во дворе две недели назад были установлены качели и горка. Двор разворотили.
При этом жильцам обещали, что всё аккуратно закопают. Однако вместо этого засыпали землёй детскую карусель.
В городской управе в пятницу нам не смогли дать по этому поводу комментарии. В управляющей компании «Техно-Р» и вовсе сказали, что не знали о случившемся.
- К нам никто из жильцов не обращался, - сказали в УК.
Фото: «Калуга Жесть».
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