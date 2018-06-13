Власти рассказали, когда «реанимируют» калужский бор после ДТП с бензовозом

Последствия аварии с бензовозом у калужского бора обсудили в среду, 13 июня, на планёрке в горуправе.
Напомним, что в конце мая бензовоз врезался в Toyota Corolla, а затем въехал в дерево. В итоге в лесу разлилось несколько тонн дизельного топлива. Заведующая отделом по организации защиты населения Наталья ЕГОРОВА призналась, что до сих пор не оценен ущерб, который был нанесён особо охраняемой зоне. Этим вопросом занимаются специалисты регионального Росприроднадзора.
- Собственник транспортного средства взял на себя ликвидацию последствий аварии, - сообщила Егорова. – В настоящее время сорбирующие вещества и часть грунта удалены.
Вопрос рекультивации бора держится на контроле. Привести его в порядок должны до 1 июля.
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