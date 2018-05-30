В Калуге бензовоз выехал на встречку – пострадали двое

Во вторник, 29 мая, около 22:00 на подъездной дороге к Калуге от трассы М3 «Украина» в районе бора произошло ДТП.
- По предварительной информации, 41-летний водитель бензовоза Scania, двигаясь в сторону улицы Гагарина, выехал на полосу встречного движения, - рассказали нам в УГИБДД по Калужской области.
В итоге бензовоз врезался в Toyota Corolla, а эту машину отбросило на припаркованный Daewoo Nexia. После этого бензовоз въехал в дерево.
В результате аварии пострадали водитель бензовоза и водитель Toyota. У водителя бензовоза закрытый прелом лодыжки, ушибленная рана надбровной области, ушиб грудной клетки. У водителя Toyota – 43-летней женщины - ссадины правого предплечья.
Видео: Калуга жесть.
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