Всего один подрядчик пожелал строить парк на месте рынка

В понедельник, 7 августа, состоится электронный аукцион по поиску подрядчика, который будет строить парк на месте рынка. Однако неофициально его итоги можно подводить уже сейчас.
Дело в том, что на участие в конкурсе поступила всего одна заявка. Её подало ООО «Специальное Научно-Производственное Объединение «Реставрация». Очевидно, именно с этой компанией и будет заключён муниципальный контракт. Напомним: его начальная стоимость составляет 81 млн. 289 тыс. рублей.
Площадь проектируемой территории – 16 тыс. 201 кв.м. Вскоре там должны появиться два фонтана – каскадный и круглый, детские игровые площадки, пешеходные дорожки, несколько цветников. В парке собираются высадить 483 куста сирени, 860 кустов кизильника, 60 саженцев клёна, 56 саженцев липы и 29 – саженцев ивы.
Парк огородят декоративным металлическим забором. На ночь он будет закрываться. Выполнить работы необходимо в течение двух месяцев с момента заключения контракта, то есть примерно к октябрю.
Организация, с которой, возможно, будет заключен контракт, зарегистрирована в Калуге в 2005 году по адресу: Кирова, 59. Основным профилем её работы является деятельность в области архитектуры.
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
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