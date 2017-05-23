«Купол» рынка сдадут в концессию на 15 лет

Как мы рассказывали, во вторник, 23 мая, на заседании областного архитектурного совета обсуждалась концепция будущего парка на месте рынка. Некоторые архитекторы поинтересовались судьбой купольного здания. Областные и городские власти ответили, что после реконструкции там разместится детский центр. Но это будет отдельный проект.

Городской голова Калуги Константин ГОРОБЦОВ вскользь упомянул о том, что здание планируют сдать в концессию. После совещания мы попросили градоначальника рассказать об этом подробнее.

- Мы будем объявлять конкурс на поиск концессионера, - прокомментировал Горобцов. – Договор концессии хотим заключить в этом году. Срок – минимум лет на 15. Это будет государственно-частное партнёрство. Здание останется в нашей собственности. Мы никому его не продаём. Мы даём концессионеру попользоваться им. Инвестор, который зайдёт, спроектирует детский центр и реконструирует здание.

По словам Константина Горобцова, заинтересованные в договоре концессии уже есть, однако говорить о каком-то конкретном участнике до официального размещения конкурсной документации в Интернете преждевременно.

- Сейчас мы проводим обследование всех конструкций, инженерных сетей, - рассказал городской голова. – Здание очень прочное. Его уже проверили, всё пробуравили, взяли пробы – нет никаких вопросов. Мы заключили договор на проектирование – но не самого детского центра, а ремонта здания, поскольку для Центра понадобится много тепла, чтобы его отапливать – раньше оно не отапливалось, – много электроэнергии, воды, канализация.

Градоначальник также рассказал, что обследование «купола» на предмет возможности размещения там именно детского центра проведено, и оно показало, что конструкция идеально подходит под эти цели.

- Высота здания позволяет размещать в том числе очень сложные аттракционы, например, скалодром, канатные дороги, которые позволяют детям заниматься со страховкой альпинизмом. Есть подсобные помещения для подключения коммуникаций, то есть внутри на всей территории будут только игровые, развлекательные и образовательные зоны. Она не будет серьёзно перегораживаться или делиться на этажи. Это будет единый комплекс.