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В сквере Волкова построят теннисные корты

30.03.2017 09:43 2 134 Елена Французова

В среду, 29 марта, городской голова Калуги Константин Горобцов провёл совещание по вопросу развития большого тенниса Калуге. Недавно сообщалось, что корты с круглогодичным использованием планировалось построить в конце Золотой аллеи на улице Карла Маркса. Однако этот участок входит в охранную зону памятников истории и культуры, одним из которых является Каменный мост. Там находится много других архитектурных памятников, а в Доме губернатора хотят создать филиал федерального Эрмитажа.

- На этой территории не допускается капитальное строительство, и появление большого спортивного объекта войдёт в противоречие со сложившимся её функционалом, - сообщает 30 марта пресс-служба городской управы.

И градоначальник предложил представителям инвестора рассмотреть альтернативный участок – сквер Волкова, где планируется построить большой спортивный комплекс, включающий легкоатлетический стадион и другие площадки.

– Это уже сейчас довольно посещаемое горожанами место, с хорошей транспортной доступностью, а на участке находятся необходимые инженерные коммуникации, – сообщил Константин Горобцов. – Размещение в сквере Волкова профессиональных теннисных кортов вместе с запланированными городом на этой территории объектами будет способствовать созданию настоящего современного спортивного комплекса для всех калужан.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.


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Тэги: благоустройство константин горобцов спорт теннис

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