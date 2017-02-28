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Чиновники открестились от снежной свалки на берегу Оки

28.02.2017 15:24 11 862 Елена Французова

В понедельник, 27 февраля, на планёрке в городской управе чиновники так и не смогли найти хозяина снежной свалки, которую наш читатель Texas обнаружил на берегу Оки.

- Это не наша? – спросил городской голова Константин ГОРОБЦОВ.

- Нет, не наша, Константин Михайлович, - ответил заместитель городского головы Андрей ЛЫПАРЕВ. -  Пытаемся поймать.

- У нас есть свалка в Доможирово, зачем нам эта, - отметил градоначальник. - Может быть, это кто-то со своей территории накидал.

- Мы опрашивали людей, - пояснил Лыпарев.

Но найти того, кто сбросил снег на берег реки, так и не удалось.

- Потом это всё в речку пойдёт, - напомнил Горобцов.

- Мы взяли ситуацию на контроль, - парировал Лыпарев.

- Это не может быть городскими службами сделано, - завершил разговор сити-менеджер.

Напомним, что в начале января также на берегу Оки  калужанин  запечатлел свалку снега. Однако тогда коммунальщики признались, что из-за сильных снегопадов временно складировали его у реки.


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Тэги: благоустройство константин горобцов андрей лыпарев

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