Набережную Оки превратили в свалку снега

Во вторник, 10 января, калужанин Виктор Комиссаров на своей страничке в Facebook выложил фотографии набережной Оки. На них видно, как на живописном фоне реки, скованной льдом, коммунальщики утрамбовывают снег. Рядом красуется табличка с надписью: «Водоохранная зона».
- Куда там вывозят снег с реагентами с улиц Калуги? – задаётся вопросом автор фото.
Ситуацию 11 января нам прокомментировал руководитель МБУ «СМЭУ» Михаил СПИРИДИНОВ.
- Из города весь снег вывозится на сухую снежную свалку, которая находится в районе деревни Доможирово, - заверил он. - А на набережной после больших снегопадов происходит временное складирование, а потом и уборка снега. На фотографиях видно, что наш погрузчик разравнивает остатки снега. Возможно, некая часть и упала за склон, но основную часть снега мы вывезли.
Фото: Виктор Комиссаров.
|
В калужских квартирах температура опустилась до +11 11.01.2017 08:53
Горуправа прокомментировала жалобу в «Народных новостях» 27.12.2016 14:54
Прокуратура вернула лифт жильцам многоэтажки на Генерала Попова 23.12.2016 15:43
На улицах Московской и Ленина отключат воду 22.12.2016 11:06
У недобросовестных коммунальщиков отняли 12 домов 21.12.2016 17:02
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: