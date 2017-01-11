Набережную Оки превратили в свалку снега

Во вторник, 10 января, калужанин Виктор Комиссаров на своей страничке в Facebook выложил фотографии набережной Оки. На них видно, как на живописном фоне реки, скованной льдом, коммунальщики утрамбовывают снег. Рядом красуется табличка с надписью: «Водоохранная зона».

- Куда там вывозят снег с реагентами с улиц Калуги? – задаётся вопросом автор фото.

Ситуацию 11 января нам прокомментировал руководитель МБУ «СМЭУ» Михаил СПИРИДИНОВ.

- Из города весь снег вывозится на сухую снежную свалку, которая находится в районе деревни Доможирово, - заверил он. - А на набережной после больших снегопадов происходит временное складирование, а потом и уборка снега. На фотографиях видно, что наш погрузчик разравнивает остатки снега. Возможно, некая часть и упала за склон, но основную часть снега мы вывезли.

Фото: Виктор Комиссаров.