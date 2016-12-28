Горуправа назвала телефон, по которому принимают жалобы на уборку улиц

Свои жалобы на уборку города от снега калужане могут оставлять, позвонив по телефону Центральной диспетчерской службы 8-800-450-10-02. Об этом в среду, 28 декабря, сообщил первый заместитель городского головы Калуги Андрей ЛЫПАРЕВ.
По его словам, последний сигнал был принят от жителей, недовольных уборкой улицы Льва Толстого. Городская административная комиссия выехала туда и установила факты нарушения технологии уборки снега, подрядной организации пригрозили штрафом.
Днём 28 декабря Калугу убирают 81 единица техники и 70 рабочих. А прошедшей ночью на поля в районе деревни Доможирово с улиц областного центра вывезли 2550 кубометров, заявляют в городской управе.
- Коммунальщиков заблаговременно известили о приближающемся снегопаде, поэтому не следует говорить об экстренной ситуации, все идет по плану, - цитирует Лыпарева пресс-служба администрации. - Уборка снега осуществляется и в дневное, и в ночное время. Задействованы снегоуборочные машины, самосвалы, в работе также находятся бульдозеры, погрузчики, автогрейдеры.
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