Горуправа назвала телефон, по которому принимают жалобы на уборку улиц

Свои жалобы на уборку города от снега калужане могут оставлять, позвонив по телефону Центральной диспетчерской службы 8-800-450-10-02. Об этом в среду, 28 декабря, сообщил первый заместитель городского головы Калуги Андрей ЛЫПАРЕВ.

По его словам, последний сигнал был принят от жителей, недовольных уборкой улицы Льва Толстого. Городская административная комиссия выехала туда и установила факты нарушения технологии уборки снега, подрядной организации пригрозили штрафом.

Днём 28 декабря Калугу убирают 81 единица техники и 70 рабочих. А прошедшей ночью на поля в районе деревни Доможирово с улиц областного центра вывезли 2550 кубометров, заявляют в городской управе.

- Коммунальщиков заблаговременно известили о приближающемся снегопаде, поэтому не следует говорить об экстренной ситуации, все идет по плану, - цитирует Лыпарева пресс-служба администрации. - Уборка снега осуществляется и в дневное, и в ночное время. Задействованы снегоуборочные машины, самосвалы, в работе также находятся бульдозеры, погрузчики, автогрейдеры.