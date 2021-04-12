Регистрация на ежегодный Зелёный Марафон Сбера открыта

Стартовала регистрация на традиционный забег Сбера в рамках проекта Зелёный Марафон. Забег состоится 5 июня — во Всемирный день окружающей среды — в парках 180 городов, в Москве забег будет проходить на территории ВДНХ. Список городов и условия участия размещены на сайте: https://greenmarathon.ru/ .

Сбер запустил проект Зелёный Марафон совместно с Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» и платформой СберВместе . В этом году цель проекта — привлечь внимание к проблемам экологии и пригласить жителей России сделать несколько простых шагов, которые помогут в их решении.

Для полноценной жизни человеку нужны здоровая еда, чистая вода и свежий воздух. В течение всей жизни мы расходуем ресурсы планеты, не замечая масштабов своего потребления. Мера скорости и разрушительности воздействия человека на окружающую среду называется экологическим следом. Единица измерения — глобальный гектар. Экослед человечества в 1,6 раза превышает возможности планеты. Любой из нас в силах внести свой вклад в решение этой проблемы, именно поэтому Зелёный Марафон проходит в этом году под девизом «Каждый шаг — это след. Какой шаг сделаешь ты?».

В рамках Зелёного Марафона Сбер вместе с Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» и движением «ЭКА» высадит 180 000 саженцев в честь 180-летия Сбербанка. Эта акция организована в поддержку проекта «Российский южный лесной пояс» по высадке деревьев для борьбы с опустыниванием в южных регионах России — от Ростовской области до Республики Бурятия.

Каждый может поддержать эту акцию, участвуя в Зелёном Марафоне и его экологических инициативах:

— пожертвовав средства на экологические проекты на портале СберВместе ;

— приняв участие в забеге в Москве — все средства, собранные от регистрации участников, будут направлены в Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» на высадку деревьев;

— в качестве амбассадора, ведущего «зелёный» образ жизни и привлекающего внимание к экологическим проблемам.

В рамках проекта Зелёный Марафон Сбер запустил одноимённое мобильное приложение, в котором доступна регистрация, а также вся информация о проекте.

Скачать мобильное приложение можно по ссылке https :// gmarathon . page . link / partner , а также в App Store и Google Play.

В этом году Зелёный Марафон поможет задуматься о том, как сказывается на планете наше ежедневное потребление. Немногие знают, что экослед* от одноразового бумажного стаканчика эквивалентен 550 граммам СО 2 . Если, к примеру, пить один раз кофе каждый день из такой посуды, то за год накапливается до 200 кг СО 2 . Это, кстати, компенсируется посадкой одного дерева. С помощью Зелёного Марафона мы хотим донести идеи защиты природы и осознанного потребления до всех жителей России и сохранить привлекательность нашей планеты для потомков.

Герман Греф

Президент, Председатель Правления Сбербанка



В наших образовательных продуктах уделяется много внимания темам осознанного потребления и заботы об окружающей среде. Наряду с новыми грамотностями и универсальными компетентностями, на которые нацелены программы фонда, навык экологического мышления так же важен для благополучия людей в XXI веке. Поэтому наш фонд активно включился в реализацию этого проекта. Здесь особенно важно то, что задачи экологического просвещения решаются посредством активных, полезных и педагогически оправданных действий, которые приведут к появлению новых лесов по всей стране.

Пётр Положевец

Исполнительный директор Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее»

*Экологический след (англ. ecological footprint) — это признанная мера быстроты и разрушительности воздействия человека на окружающую среду. Единица измерения — глобальный гектар. Экослед человечества в 1,6 раза превышает возможности планеты.