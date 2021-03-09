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ВТБ Лизинг передал бульдозер John Deere для лесозаготовок в Калуге

Опубликовано: 09.03.2021 17:37 0 215
ВТБ Лизинг передал бульдозер John Deere для лесозаготовок в Калуге

ВТБ Лизинг профинансировал бульдозер марки John Deere 850J-II для лесозаготовительной компании «Лестех-Финанс» в Калуге. Техника стоимостью 24 млн рублей приобретена на условиях финансового лизинга с авансом 20%, сроком на 5 лет. Поставщиком выступил ООО «Технодом» – официальный дилер John Deere в регионе.

Бульдозер будет использоваться для прокладки новых дорог к местам лесозаготовки в Калужской области. Эта работа ведется в рамках государственной программы «Развитие лесного комплекса Российской Федерации на период до 2030 года», реализация которой обеспечит сохранность лесов и рациональное лесопользование, а также создаст условия для развития лесопромышленного комплекса региона.

ООО «Лестех-Финанс» с 2011 года занимается заготовкой древесины и продажей пиломатериалов в городе Медынь Калужской области. Также компания осуществляет доставку древесных материалов по Калужской, Московской и Смоленской областям. В парке предприятия более 30 единиц специализированной техники и легковых автомобилей. Среди них машины марок LADA, Nissan, УАЗ и полуприцепы-лесовозы, профинансированные ВТБ Лизинг. Компании продолжают успешное сотрудничество и в этом году планируют новые лизинговые сделки в рамках проекта по обновлению автопарка.  

Гусеничный бульдозер John Deere 850J обладает высокой мощностью и производительностью. Машина в сравнении с модельным рядом своего класса отличается простотой управления и небольшим расходом топлива. John Deere 850J не буксует, обладает плавностью хода и большой глубиной рытья.

ВТБ Лизинг работает в Калуге с 2013 года. За это время компания передала более 1,2 тыс. транспортных средств почти 600 предприятиям из сегмента малого и среднего бизнеса региона. В числе клиентов компании: калужский приборостроительный завод «Тайфун», транспортная компания «Прогрупп Логистик», предприятие по строительству и эксплуатации автомобильных дорог «Черноземье», управление городским транспортом «Гортранссервис», транспортная компания «Магистраль» и другие. На рынке лизинга в Калуге и Калужской области ВТБ Лизинг занимает долю в размере 20% и работает с любой техникой – от легковых автомобилей до специализированных транспортных средств и самоходных машин. В 2020 году объем нового бизнеса компании в регионе составил более 250 млн рублей.

Опубликовано: 09.03.2021 17:37 0 215
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