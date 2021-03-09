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ВТБ в Калужской области на три четверти увеличил объемы выдачи кредитов наличными

Опубликовано: 09.03.2021 16:36 0 230
ВТБ в Калужской области на три четверти увеличил объемы выдачи кредитов наличными

В январе-феврале клиенты ВТБ в Калужской области оформили кредиты наличными на сумму свыше 750 млн рублей, что на 75% превышает результат аналогичного периода прошлого года.

ВТБ стал абсолютным лидером на рынке по росту доли объема выданных кредитов наличными. По данным розничного бизнеса ВТБ, в январе доля банка на рынке потребкредитования России выросла на 5 п.п., составив рекордные 23,3%. 

Кредиты наличными являются одними из востребованных розничных продуктов у населения. В январе клиенты ВТБ оформили более 97 тыс. кредитов наличными на сумму свыше 87 млрд рублей. Объем выдач почти в 1,5 раза превышает результат января прошлого года. В феврале ВТБ увеличил эти показатели, оформив более 113 тыс. кредитов наличными на сумму свыше 99 млрд рублей, что является рекордным показателем для банка за последние два года. Объем выдач практически на 70% превышает результат прошлого февраля. Портфель в данном сегменте впервые превысил 1,5 трлн рублей (рост с начала года на 3,6%).

«Серьезный рост рынка потребкредитования мы отмечали еще в 4 квартале прошлого года. Сегодня можно с уверенностью говорить о восстановлении потребительской активности граждан. Несмотря на традиционно низкий спрос в начале года, в ВТБ продажи потребкредитов второй месяц подряд показывают рост более чем в 1,5 раза в сравнении с аналогичными периодами 2020 года. В связи с таким темпом кредитования отмечу, что для нас крайне важно учитывать комфортную долговую нагрузку заемщиков, обеспечивая их средствами для решения любых финансовых вопросов, но при этом не допуская закредитованности граждан», - комментирует Евгений Благинин, начальник управления «Потребительского кредитования» ВТБ. 

По словам эксперта, ВТБ также наблюдает смещение спроса в цифровые каналы, которые позволяют клиентам получить кредит быстрее и без лишнего посещения офиса. «Мы снизили ставки при оформлении онлайн-заявки дополнительно до 30 апреля и предоставляем дисконт 0,4 п.п. - теперь минимальная ставка со страховой программой составит теперь 6% годовых. Спрос на рынке потребкредитования сохранится, и по итогам 2021 года банк на четверть увеличит объем потребительского кредитования», - добавляет Евгений Благинин. 

Кредит наличными в ВТБ можно получить на сумму от 50 тыс. до 5 млн рублей на любые цели и сроком до семи лет по ставке от 6,4% годовых при условии оформления страхования. Клиенты могут оформить займ по программе «Рефинансирование», которая позволяет объединить несколько кредитов других банков в один и погасить задолженность в других кредитных организациях, а также получить дополнительные денежные средства до 5 млн рублей на любые цели. Оформление заявки возможно в мобильном приложении ВТБ Онлайн, на сайте банка, в контакт-центре или офисе ВТБ.

Опубликовано: 09.03.2021 16:36 0 230
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