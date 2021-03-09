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ВТБ в Калужской области с начала года увеличил продажи автокредитов в полтора раза

Опубликовано: 09.03.2021 15:34 0 220
ВТБ в Калужской области с начала года увеличил продажи автокредитов в полтора раза

ВТБ в Калужской области по итогам января и февраля 2021 года нарастил продажи автокредитов до 96 млн рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года выдачи банка выросли на 57%.

В целом по итогам января-февраля 2021 года на российском рынке автокредитования объем выдачи кредитов может достигнуть 124,5 млрд рублей. Согласно данным автобизнеса ВТБ, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составит примерно 20%. В марте, по оценкам экспертов банка, рынок продолжит расти по отношению к февралю на 5-6%.

«В феврале рынок автокредитования продолжил расти и уже опережает показатели продаж до пандемии. Во многом на это повлиял отложенный спрос населения – многие клиенты ждали возобновления программы господдержки с января этого года. ВТБ по итогам текущего февраля предоставил жителям России на покупку машин 7,9 тысячи кредитов на сумму более 8 млрд рублей, что на 13% больше, чем в январе и на 61% превышает показатель февраля 2020 г. Общий объем выданных кредитов с начала года превысил 15 млрд рублей», – отметил Владимир Высоцкий, начальник управления организации продаж автокредитов – вице-президент ВТБ.

По словам Владимира Высоцкого, на показатели роста автокредитования в России влияют несколько факторов. «Во-первых, в текущем году благодаря вакцинации не ожидается нового локдауна, поэтому массовой остановки продаж и дефицита машин у дилеров не будет. Второй, не менее важный фактор – мы рассчитываем на продление госпрограммы. В-третьих, положительная динамика будет зависеть от предложений банков по кредитам на подержанные автомобили и, как следствие, увеличение спроса на машины данного сегмента», - подчеркнул он.

Четвертым фактором, по словам эксперта, может стать цифровизация автокредитования. По прогнозам банка, в 2021 году каждая третья заявка в ВТБ будет подана онлайн. Это становится возможным благодаря запуску удобных цифровых сервисов одобрения и выдачи автокредита (без посещения офиса банка), а также переводу процесса покупки автомобиля за счет кредита полностью в онлайн.

Самый большой объем выданных автокредитов в январе и феврале отмечается в Москве и Московской области (4,7 млрд рублей), Санкт-Петербурге и Ленобласти (1,5 млрд рублей), Краснодарском крае (619 млн рублей), Республике Татарстан (542 млн рублей), и Республике Башкортостан (447 млн рублей).

Общий размер среднего чека по кредиту в ВТБ на автомобиль в феврале 2021 года вырос в сравнении с прошлым февралем на 27%, превысив 1 млн рублей. По количеству оформленных автокредитов самыми популярными марками у клиентов являются LADA, Hyundai, KIA, Volkswagen и Skoda.

Опубликовано: 09.03.2021 15:34 0 220
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