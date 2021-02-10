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ВТБ: каждая третья ипотека в январе выдана по госпрограмме

Опубликовано: 10.02.2021 16:06 0 144
ВТБ: каждая третья ипотека в январе выдана по госпрограмме

По итогам января 2021 года ВТБ выдал рекордный для этого месяца объем ипотеки – более 45 млрд рублей. Доля сделок в рамках льготной госпрограммы выросла с 20% по итогам 2020 года до 33% в январе. В Калужской области выдача ипотеки ВТБ за первый месяц нового года составила около 170 млн рублей.

«Российские банки обновили рекорд января по продажам ипотеки, рынок вырос примерно на треть. Спрос населения во многом обеспечен действием госпрограммы, по которой только в рамках ВТБ сегодня проходит уже каждая третья сделка. За январь мы выдали по ставке 6,1% более 4 тысяч кредитов на 15 млрд рублей, а общий объем кредитования достиг 45 млрд рублей. Уверен, что в период действия госпрограммы в этом году рынок может еще несколько раз обновить свои максимумы продаж. Пока потенциал льготной ипотеки далеко не исчерпан, и мы со своей стороны готовы удовлетворить спрос наших заемщиков на льготные кредиты в полном объеме», – комментирует Анатолий Печатников, заместитель президента-председателя правления ВТБ.

Регионами-лидерами по объему проведенных сделок ВТБ в январе стали Москва и область (16,7 млрд рублей), Санкт-Петербург и Ленобласть (4,5 млрд рублей), Новосибирская область (1,6 млрд), Республика Татарстан (1,5 млрд), и Свердловская (1,2 млрд) область. Средний чек по ипотечному кредиту вырос по сравнению с январем 2020 года на 17% и достиг 2,8 млн рублей. Размер первоначального взноса изменился на 2 п.п. и достиг 36%.

В сегменте рефинансирования с начала года ВТБ провел более 5 тысяч сделок на общую сумму 11,2 млрд рублей, что немного уступает показателям января 2020 года. По словам Анатолия Печатникова, в этом году «бума» перекредитования ожидать уже не стоит. «Мы являемся лидером рынка рефинансирования ипотеки и видим, что большинство клиентов, которые брали кредиты несколько лет назад по ставкам около 10%, успели снизить свою долговую нагрузку в прошлом году. Сейчас на рынке – время минимальных ставок. Пока нет предпосылок для дальнейшего снижения ключевой ставки, а значит и ставки в российских банках, скорее всего, пока останутся примерно на том же уровне», – добавил топ-менеджер ВТБ.

ВТБ занимает около четверти рынка жилищных кредитов в России. По итогам 2020 года банк выдал 354 тысячи ипотечных кредитов на 935 млрд рублей. Это крупнейший результат в истории ВТБ, который почти на 40% превышает значения 2019 года. Ипотечный портфель банка вырос за год на 18% и достиг 2 трлн рублей. 

Опубликовано: 10.02.2021 16:06 0 144
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