МегаФон сформировал рейтинг умных новогодних подарков
МегаФон проанализировал покупки жителей Калужской области в собственной рознице в декабре 2020-го. Накануне зимних праздников в салонах оператора калужане чаще всего приобретали телефоны корейского бренда Samsung.
По данным связистов, самыми востребованными оказались смартфоны линейки Galaxy. Абсолютный лидер продаж - модель Samsung Galaxy M31 в черном цвете.
В целом топ-5 гаджетов выглядит так:
- Samsung Galaxy M31
- Xiaomi Redmi 9A
- Samsung Galaxy A01
- Samsung Galaxy A12
- ZTE Blade A3
В интернет-магазине калужане чаще других заказывали смартфоны Xiaomi Redmi 9C. Также популярны были Samsung Galaxy 31, Samsung Galaxy A01 Core, Apple iPhone 11 и Apple iPhone 7.
Помимо смартфонов, в качестве подарка жители Калужской области выбирали умные устройства. Особой популярностью в декабре пользовались «Яндекс. Станции Мини» с Алисой, часы-телефон Elari KidPhone 4G и смарт-браслеты Xiaomi Mi Band 5.
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