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МегаФон сформировал рейтинг умных новогодних подарков

Опубликовано: 25.01.2021 11:01 0 175
МегаФон сформировал рейтинг умных новогодних подарков

МегаФон проанализировал покупки жителей Калужской области в собственной рознице в декабре 2020-го. Накануне зимних праздников в салонах оператора калужане чаще всего приобретали телефоны корейского бренда Samsung.

По данным связистов, самыми востребованными оказались смартфоны линейки Galaxy. Абсолютный лидер продаж - модель Samsung Galaxy M31 в черном цвете.

В целом топ-5 гаджетов выглядит так:

  • Samsung Galaxy M31
  • Xiaomi Redmi 9A
  • Samsung Galaxy A01
  • Samsung Galaxy A12
  • ZTE Blade A3

В интернет-магазине калужане чаще других заказывали смартфоны Xiaomi Redmi 9C. Также популярны были Samsung Galaxy 31, Samsung Galaxy A01 Core, Apple iPhone 11 и Apple iPhone 7.

Помимо смартфонов, в качестве подарка жители Калужской области выбирали умные устройства. Особой популярностью в декабре пользовались «Яндекс. Станции Мини» с Алисой, часы-телефон Elari KidPhone 4G и смарт-браслеты Xiaomi Mi Band 5.

Опубликовано: 25.01.2021 11:01 0 175
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