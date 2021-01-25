МегаФон сформировал рейтинг умных новогодних подарков

МегаФон проанализировал покупки жителей Калужской области в собственной рознице в декабре 2020-го. Накануне зимних праздников в салонах оператора калужане чаще всего приобретали телефоны корейского бренда Samsung.

По данным связистов, самыми востребованными оказались смартфоны линейки Galaxy. Абсолютный лидер продаж - модель Samsung Galaxy M31 в черном цвете.

В целом топ-5 гаджетов выглядит так:

Samsung Galaxy M31

Xiaomi Redmi 9A

Samsung Galaxy A01

Samsung Galaxy A12

ZTE Blade A3

В интернет-магазине калужане чаще других заказывали смартфоны Xiaomi Redmi 9C. Также популярны были Samsung Galaxy 31, Samsung Galaxy A01 Core, Apple iPhone 11 и Apple iPhone 7.

Помимо смартфонов, в качестве подарка жители Калужской области выбирали умные устройства. Особой популярностью в декабре пользовались «Яндекс. Станции Мини» с Алисой, часы-телефон Elari KidPhone 4G и смарт-браслеты Xiaomi Mi Band 5.