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ВТБ в Калужской области выдал более 900 млн рублей по ипотеке с господдержкой

Опубликовано: 22.01.2021 14:03 0 145
ВТБ в Калужской области выдал более 900 млн рублей по ипотеке с господдержкой

Клиенты ВТБ в Калужской области оформили 386 жилищных кредитов на сумму 909 млн рублей по программе «Ипотека с господдержкой 2020». Всего в рамках госпрограммы ВТБ выдал жителям России свыше 64 тысяч льготных займов на сумму более 200 млрд рублей. В общем объеме ипотечных выдач банка ее доля превышает 20%.

Наибольшая доля продаж в рамках льготной ипотеки формируется в Москве и области – 28% по числу сделок и 47% – по объему выдач. В Московском регионе клиенты оформили 18,2 тыс. кредитов по сниженной ставке на 95,5 млрд рублей. В Санкт-Петербурге и Ленобласти объем выдач составляет 24,9 млрд рублей, Республике Татарстан - 8,1 млрд, Новосибирской области - 6,7 млрд, Краснодарском крае - 6,5 млрд.

«Кредиты с господдержкой стали основным драйвером ипотечных продаж – к началу нового года российские банки выдали по ним более 1 трлн рублей. В ВТБ программа занимает свыше 20% от общего объема сделок, значительная часть кредитов на новостройки оформляется именно под 6,1%. Мы уверены, что льготная ипотека останется драйвером роста рынка в период ее действия в этом году. Как один из ведущих участников госпрограммы мы готовы в полном объеме удовлетворить спрос наших клиентов на получение кредитов по сниженной ставке для решения их жилищного вопроса. Это –  наша стратегическая задача», – комментирует Евгений Дячкин, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса, вице-президент ВТБ.

Размер первоначального взноса по программе «Ипотека с господдержкой» в ВТБ составляет от 15% от стоимости приобретаемого объекта. Оформить кредит по льготной ставке 6,1% годовых могут клиенты банка, покупающие квартиры в новостройках. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, составляет 12 млн рублей для Москвы и области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 млн рублей – для остальных регионов страны. Максимальный срок кредита – до 30 лет.

Опубликовано: 22.01.2021 14:03 0 145
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